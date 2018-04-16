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Самокритично: Варнава показала фото «с лысиной
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Самокритично: Варнава показала фото «с лысиной 

WDay.ru 26 минут назад
Фото: WDay.ru
Звезда удивила неудачной прической.
Екатерина Варнава не прочь посмеяться над собой и повеселить поклонников. Очередным поводом для самоиронии стал закулисный снимок с юмористом Александром Гудковым. «Почему несправедливость такая? У Гудка волос на голове раз в 100 больше, а я лысая бабенка на этой фотке!», — написала Варнава в своем микроблоге.
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)
14 Апр 2018 в 2:05 PDT  Да, ракурс получился не очень удачным, но на прическу Кати никто даже не обратил внимание. Шикарные ноги от ушей — вот что привлекло внимание подписчиков. «С такими ножками можно быть и вообще без волос», — решили фолловеры. Звезда Comedy Woman, кажется, похудела еще больше, но ей это очень идет.
К тому же, на самом деле, у Варнавы очень даже пышная шевелюра — это видно на каждом ее снимке. Достаточно сравнить ее с теми звездами, которые действительно страдают аполецией. Порой из-за постоянной смены цвета, неправильного ухода, низкокалорийных диет и нехватки витаминов локоны могут начать выпадать. И от этого не застрахованы даже знаменитости.
Например, у Дженнифер Лопес облысение началось в области лба. Линия роста волос у актрисы стала отодвигаться все дальше и дальше. Об этом свидетельствуют волосы, которые растут у нее на лбу небольшим островком. Красотка Тайра Бэнкс тоже уже давно страдает от облысения. Некоторые даже считают, что она совсем лысая, а на мероприятиях ее спасают лишь парики.
Молоденькая Ариана Гранде, несмотря на возраст, старается скрыть наличие залысин, даже учитывая, что особых экспериментов с цветом волос у нее не было. Ну и, конечно, неудивительно, что одна из самых эпатажных звезд современности Леди Гага тоже страдает алопецией. После всех ее экспериментов с волосами странно, что они еще не выпали полностью.
Больше звезд, у которых есть проблемы с волосами — в нашей галерее.
Рианна
Кристина Агилера
Бейонсе
Тайра Бэнкс
Дженнифер Лопес
Диана Крюгер
Ариана Гранде
Леди Гага
Линдси Лохан
Наоми Кэмпбелл
Бритни Спирс
Принц Уильям
Серена Уильямс
Варнава переживает, выглядит ли она на свой возраст
Можно облысеть: прически, которые только навредят
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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