Самокритично: Варнава показала фото «с лысиной

Звезда удивила неудачной прической.

Екатерина Варнава не прочь посмеяться над собой и повеселить поклонников. Очередным поводом для самоиронии стал закулисный снимок с юмористом Александром Гудковым . «Почему несправедливость такая? У Гудка волос на голове раз в 100 больше, а я лысая бабенка на этой фотке!», — написала Варнава в своем микроблоге.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

14 Апр 2018 в 2:05 PDT Да, ракурс получился не очень удачным, но на прическу Кати никто даже не обратил внимание. Шикарные ноги от ушей — вот что привлекло внимание подписчиков. «С такими ножками можно быть и вообще без волос», — решили фолловеры. Звезда Comedy Woman, кажется, похудела еще больше, но ей это очень идет.

К тому же, на самом деле, у Варнавы очень даже пышная шевелюра — это видно на каждом ее снимке. Достаточно сравнить ее с теми звездами, которые действительно страдают аполецией. Порой из-за постоянной смены цвета, неправильного ухода, низкокалорийных диет и нехватки витаминов локоны могут начать выпадать. И от этого не застрахованы даже знаменитости.

Например, у Дженнифер Лопес облысение началось в области лба. Линия роста волос у актрисы стала отодвигаться все дальше и дальше. Об этом свидетельствуют волосы, которые растут у нее на лбу небольшим островком. Красотка Тайра Бэнкс тоже уже давно страдает от облысения. Некоторые даже считают, что она совсем лысая, а на мероприятиях ее спасают лишь парики.

Молоденькая Ариана Гранде, несмотря на возраст, старается скрыть наличие залысин, даже учитывая, что особых экспериментов с цветом волос у нее не было. Ну и, конечно, неудивительно, что одна из самых эпатажных звезд современности Леди Гага тоже страдает алопецией. После всех ее экспериментов с волосами странно, что они еще не выпали полностью.

Больше звезд, у которых есть проблемы с волосами — в нашей галерее.

Бейонсе

Тайра Бэнкс

Дженнифер Лопес

Ариана Гранде

Леди Гага

Варнава переживает, выглядит ли она на свой возраст

Можно облысеть: прически, которые только навредят

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