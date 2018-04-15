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Мария Погребняк показала, как выглядела в 17 лет
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Мария Погребняк показала, как выглядела в 17 лет 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мария Погребняк — дизайнер одежды, бизнесвумен, певица и супруга известного футболиста Павла Погребняка — разместила в личном блоге архивную фотографию, показав, как выглядела в 17 лет.
Для сравнения звезда показала и то, как выглядит в настоящий момент, отметив, что даже после третьих родов выглядит гораздо стройнее, чем была в юности. По словам жены Павла Погребняка, секрет — в правильном питании и занятиях спортом.
«Между этими фотографиями разница в 13 лет! На втором фото мне 17 лет! Я тогда считала, что питание — это ерунда, можно есть все, что я хочу! И спорт не обязателен! Не могу даже на такую себя смотреть! Прям женщина…»
А вот на первом фото я уже мама 3-х детей! Я поняла, что питание — это 70% успеха, и только 30% — спорт!
«Сейчас я очень довольна своей фигурой, я ее сделала такой, какой хотела и мечтала! Итог из всего этого: если правильно питаться и чуть подключить спорт, то можно выглядеть после троих родов намного лучше, чем ДО», — подытожила Мария Погребняк.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 14 Апр 2018 в 12:54 PDT  Поклонники восхитились идеальной фигурой жены Павла Погребняка, буквально осыпав ее комплиментами. Нашлись, впрочем, и те, кто выразил мнение, что в 17 лет Мария обладала более естественной и женственной красотой.
Напомним, Павел и Мария Погребняк были знакомы еще со школьных лет, а поженились в 2014 году. В звездном семействе подрастают трое сыновей: Артем, Алексей и Павел.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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