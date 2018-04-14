«Не могу на себя смотреть»: Мария Погребняк показала, как выглядела в 17 лет

29-летняя Мария Погребняк успешно совмещает воспитание троих детей, бизнес и работу над собственным телом. Будучи сторонником активного образа жизни, Погребняк с удовольствием делится с фолловерами секретами красоты и здоровья, однако она зачастую подвергается нападкам подписчиков, считающих ее анорексичкой.

Несколько часов назад в блоге длинноногой блондинки появились фотографии, наглядно демонстрирующие ее фигуру сейчас и в 17 лет: «Между этими фотографиями разница в 13 лет! На втором фото мне 17 лет! Я тогда считала, что питание это ерунда, можно есть все, что я хочу! И спорт не обязателен! Не могу даже на такую себя смотреть! Прям женщина😂 А вот, на первом фото я уже Мама 3-х детей! Я поняла, что питание это 70% успеха и только 30% спорт! Сейчас я очень довольна своей фигурой, я ее сделала такой, какой хотела и мечтала! Итог из всего этого: Если правильно питаться и чуть подключить спорт, то можно выглядеть после троих родов намного лучше, чем ДО».

Однако, большинство подписчиков не согласились с мнением Погребняк: «Второе фото в 17 лет просто супер! Вы такая красотка и фигура была», «На втором фото в сто раз лучше фигура.идеал просто», «Вас надо кормить, не худейте больше. Фигура в 17 лет лучше (((», «Первое фото ужасное… Я в начале подумала что за анарексичка лежит, ужжжжжасс», «На втором фото красавица!А сейчас…ну так, худая, не о чем…», «На втором фото — настоящая, живая. А вот на первом— прям жертва моды. Все что есть в индустрии так называемой красоты, все себе сделали. Но я понимаю, что на вкус товарищей нет», « мне больше нравится образ в 17 лет! Аппетитная красавица!», «Очень странно что все восхищаются первым фото… там совершенно истощенная женшина близкая к анорексии… как это может нравится!», «на первом фото не фигура, а кожа и кости. Мечтать тут не о чем! Ноги так вообще кошмар! Очень худые!».

Напомним, супругу футболиста Павла Погребняка неоднократно обвиняли в злоупотреблении «пластикой». Подписчики уверены, что упругая грудь, тонкая талия, точеные скулы — это результат хирургического вмешательства. Однако, сама Мария неоднократно опровергала эти слухи и утверждала, что в ее жизни была лишь попытка увеличить губы с помощью биогеля. «Целых одинадцать лет я ходила с этими губами. Люди при разговоре со мной смотрели в основном на них, это очень неприятно. Слава богу, я избавилась от этого кошмара. По крайней мере, до 45 лет я больше не зайду в кабинет косметолога. Нужно ценить ту красоту, что дал нам Бог. Жаль, что я не знала об этом одинадцать лет назад, когда сделала увеличение губ, введя этот гель. В конце концов мать троих детей не красят такие объемные губы», — признавалась Мария в интервью порталу Super.

Фото: instagram