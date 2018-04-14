10 нюансов, которые нужно знать при использовании парфюма

«Владеющие запахом владеют людскими сердцами» — именно в этом не сомневался Жан-Батист Гренуй, главный герой немецкого романа «Парфюмер». Главное, найти именно «свой» аромат. Вот несколько советов по поиску подходящего аромата от сайта МедикФорум. •Хорошее самочувствие. Перед тем, как пойти за ароматом своей мечты, убедитесь, что хорошо себя чувствуете. При простуде или, например, головной боли тяжелее выбрать подходящие духи, поэтому лучше отложить поход в магазин. •Терпение при выборе аромата. Нанеся духи на кожу, необходимо дать аромату раскрыться в течение пяти минут. Только тогда вы сможете прочувствовать все его ноты в полной мере. •Парфюм наносится только на кожу. Одежда, имеющая свойство впитывать множество запахов окружающего мира, просто не способна передать правильное звучание аромата. Нанесите небольшое количество духов на запястье, и вы сможете насладиться чистым неповторимым ароматом. •Мера и ещё раз мера. Не следует использовать духи чаще одного-двух раз в день. Вместо лёгкого шлейфа вы создадите резкий запах, который вряд ли оценят окружающие вас люди. •Различные способы применения. Нанеся немного парфюма на шею и волосы, вам удастся добиться приятного шлейфа. А для наиболее равномерного распределения аромата, вы можете брызнуть духами перед собой и войти в образовавшееся ароматное «облачко». •Правильное хранение. Духи предпочтительнее хранить в тёмном прохладном месте. Если после неправильного хранения или по каким-то другим причинам аромат стал хуже звучать — поставьте его в холодильник. Через некоторое время вернётся полноценное звучание любимого аромата. •Ошибочное растирание духов. После нанесения парфюма на кожу ни в коем случае не трите его, иначе аромат «ломается» и многие ноты просто перестанут чувствоваться. •Эксперименты. При экспериментировании со смешением различных духов важно помнить: лёгкие следует мешать исключительно с лёгкими, а тяжёлые — с тяжёлыми. •Главное — вы. Специалист, конечно, расскажет о характеристиках и обо всех нюансах парфюма, но вы выбираете аромат для себя, и он должен вызывать у вас только положительные эмоции и придавать уверенности в себе, поэтому выбор только за вами. Ранее эксперты рассказали, как проверить парфюм на безопасность.