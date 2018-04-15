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Недетские шалости: какой макияж выбирают самые юные звезды Голливуда
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Недетские шалости: какой макияж выбирают самые юные звезды Голливуда 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
Акцент на нижнем веке Этот хитрый прием из серии «макияж без макияжа» добавляет глазам глубины и выразительности. Для достижения максимально натурального эффекта визажисты советуют наносить любимый бронзер для контурирования на нижнее веко и тщательно растушевать, визуально создавая тень от ресничек. Прорисуй по нижнему краю внутреннего века светлым карандашем для глаз и выдели уголок глаза хайлайтером для эффекта свежего отдохнувшего взгляда. Некоторые особо эпатажные героини нашей подборки предпочитают выделять нижнее веко цветными карандашами для глаз или яркими подводками. Впрочем, на бунтарке Белле Торн такой макияж в стиле панк-рок смотрится вполне органично. Цветные смоки Молодость — самое время пробовать смелые образы, а что может быть смелее синих и красных смоки? Мы считаем, что этим летом такой мейк просто обречен на популярность, так что если хочешь стать королевой летних вечеринок и рейвов — самое время освоить использование ярких цветов в макияже. Лучшие примеры мы нашли в Instagram Кэтрин Лэнгфорд, Эль Фаннинг и Хейли Стейнфилд, возможно, они вдохновят и тебя. Море шиммера «Сияй ярче звезд!» — вот, что кричат нам инстаграмы знаменитостей и кумиров поколения next. Без ослепляющего крупного глиттера, шиммерных теней, глянцевых губ и сияющей изнутри кожи мало кто выходит на красную ковровую дорожку. Благодаря светоотражающим частицам, яркому свету софитов и вспышам фотокамер лица просто лучатся здоровьем. К слову этот трюк прекрасно работает не только на 20-летних девушках, в возрастном макияже шиммерные тени помогут визуально скинуть пару лет. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Instagram.com
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