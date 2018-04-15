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Ей всего 18! Юлия Полячихина стала «Мисс Россией» 2018
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Ей всего 18! Юлия Полячихина стала «Мисс Россией» 2018 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Теперь девушка будет представлять нашу страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
14 апреля 2018 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошел финал самого долгожданного и красивого конкурса красоты «Мисс Россия» 2018. За корону боролись 50 девушек из разных частей России, с каждым этапом конкурса челны жюри отбирали лучших из лучших и до суперфинала дошли всего 10 конкурсанток. Выбор был очень сложный, ведь все девушки были невероятно красивы, но жюри выбрали Юлию Шолячихину из Чувашии, которая работает моделью и учиться на факультете журналистики.
Юлии досталась корона невероятной красоты корона, которую впервые для конкурса сделала ювелирная компания Mercury. Дополнительными призами стали: денежный приз в размере трех миллионов рублей, а также автомобиль. Но самое главное — теперь красотка будет представлять Россию на международных конкурсах красоты.
Титул 1-ой Вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, а 2-ой Вице-мисс — Наталья Строева из Якутии.
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