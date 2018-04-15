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«Мисс Россия-2018» стала восемнадцатилетняя студентка
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«Мисс Россия-2018» стала восемнадцатилетняя студентка 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Титул "Мисс Россия-2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.
Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью.
Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс Наталья Строева. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.
Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Вели торжественную церемонию DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и вице-мисс Вселенная-2008 Вера Красова. В качестве жюри выступили "Мисс Мира-2008" Ксения Сухинова; дизайнер, участник официального расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского театров, обладатель двух премий "Золотой манекен" Игорь Чапурин; народный артист России Дмитрий Маликов; композитор, продюсер, радиоведущий, член авторского совета Российского авторского общества (РАО) Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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