Что такое гиалуронка, чем плохи силиконы и как читать то, что пишут на косметике

Sobesednik.ru узнал, что за надписи можно увидеть на этикетках косметической продукции и как правильно их читать.

Большинство потребителей косметики интересуют лишь главные ее характеристики: что, для каких целей и для какого типа кожи/волос. Но на этикетках средств можно найти еще массу интересного, полезного и порой удивительного.

Силиконы

Если волосы после нового шампуня потрясли вас шелковистостью и суперблеском, а крем или основа под макияж мгновенно сделали кожу гладкой, не спешите радоваться: это работа силиконов — пожалуй, самого спорного и обсуждаемого компонента. Таковые часто можно встретить в косметических и уходовых средства самой разной направленности. Особенно хорошего в этом wow-эффекте нет — силиконы оставляют на волосах и коже пленку, от которой потом бывает сложно избавиться. Вам кажется, что они ухаживают и реально работают (например разглажи­вая морщины), но на самом деле это лишь визуальный и временный эффект. Силиконы мешают питанию и со временем делают волосы тусклыми, могут провоцировать закупорку пор, воспаления и пр. Их много (диметикон, триметикон, циклометикон и пр.), опознать их в списке ингредиентов можно по окончаниям -cone или -conole. Однако попытка совсем избегать силиконов вряд ли будет успешной — производители косметики очень любят этот компонент, поэтому силиконы есть даже в очень дорогой косметике, хотя и более качественные.

Сульфаты

Если перед вами моющее средство средней или низкой ценовой категории — гель для душа, шампунь и пр., наверняка в составе будут сульфаты. Иногда они скрываются под аббревиатурами SLS или SLES. Это ПАВы — главные моющие ингредиенты, густая пена — их работа. К сульфатам у косметологов есть претензии как к веществам, которые могут вызывать раздражения, сухость и аллергические реакции.

Парабены

Их в последнее время многие опасаются, однако веских доказательств, что они опасны вообще и канцерогенны в частности, нет. Парабены — это консерванты, встретить их можно в любых уходовых, моющих и косметических средствах.

Минеральные масла

Звучит нейтрально, а в реальности минеральные масла — продукты нефтепереработки. Их вводят в состав косметики (кстати, даже детской) для смягчающего эффекта, но обратная сторона медали — закупорка пор, ухудшение регенерации кожи, снижение ее защитных свойств. То же самое можно сказать о веществе петролатум, которое всем известно, хотя и под другим названием — косметический вазелин. Он часто входит в состав укладочных средств и помад, а вот в составе кремов это нежелательный «гость».

Глицерин

Очень распространенный компонент косметики, задача которого — смягчать кожу и удерживать влагу, а также помогать в «доставке» других компонентов. Используется в небольшой концентрации, иначе может давать обратный эффект. Нередко вместо глицерина в составе можно увидеть пропиленгликоль, к которому у косметологов много претензий. Он более дешевый, соответственно в недорогой косметике встретить его шансов больше.

Гиалуроновая кислота

Вещество, в последнее время ставшее едва ли не самым популярным компонентом косметики. Производители любят ее за отличные увлажняющие качества, способность удерживать влагу в коже, позволяя ей дышать, улучшать эластичность. Гиалуроновая кислота бывает из естественных источников (животного происхождения) и полученная в лабораторных условиях, различается по степени очистки, может быть высоко— и низкомолекулярной и свойства ее различаются. Она, кстати, вырабатывается кожей, но с возрастом все меньше. Никуда особенно гиалуронка не проникает, если просто нанесена на кожу с кремом, как иногда обещает реклама, но у нее и без того достаточно заслуг.

Ретинол

Ретинол — это витамин А. Вещество активное, используется для борьбы с прыщами, потому что помогает регулировать выработку кожного сала и отшелушивать саму кожу. Однако может раздражать, а еще повышает чувствительность кожи к ультрафиолету — это вещество не для лета. Средства с ретинолом обычно применяют курсами и на ночь.

По мере убывания

Допустим, перед вами список ингредиентов конкретного средства. Узнать, чего больше, а чего — меньше всего, очень просто: все составляющие перечислены в порядке убывания. Это стандарт, который обязаны соблюдать все производители. Первые в списке вещества — основные, их в средстве наибольшее количество. И если с одной стороны этикетки производитель большими буквами заверил, что средство на натуральной основе, а в начале перечня ингредиентов вы видите не эссенции масел и тому подобное, а разнообразные явно химические штуки, верить стоит именно этой информации.

Кстати

На косметике всегда можно найти значок, похожий на открытую баночку с цифрой. Это срок годности средства после вскрытия. Как только вы начали использовать его, обращать внимание на общий срок, напечатанный на упаковке, уже не стоит — надо ориентироваться на дату вскрытия и цифру, указанную на значке. Обычно это 6 или 12 месяцев.

Как читать надписи на косметике

✔ «Гипоаллергенно». Прекрасно, но «гипо» не значит полностью безопасно для любого аллергика — такую гарантию никто дать не сможет.

✔ «Одобрено дерматологами». Какими? Сколькими? На основании чего? Вряд ли таким заявлениям стоит доверять.

✔ «НекОмедогенно». Некоторые компоненты косметики могут вызывать образование комедонов — черных точек, которые означают, что пора закупорена. Это, например, минеральные масла. Однако такая пометка не означает, что ни один комедон лично на вашей коже не появится — это во многом индивидуально.

✔ «Без консервантов». Если срок годности при этом исчисляется годами, а средство продается в обычном магазине, кто-то лукавит.

✔ «Без отдушек». Адресат такого заявления — потребитель с аллергическими реакциями. Отдушки действительно нередко их вызывают, но, к сожалению, их отсутствие не гарантирует, что реакций не будет.

✔ Alcohol free. Такая пометка должна заинтересовать тех, у кого чувствительная или обезвоженная кожа. Этиловый спирт может ухудшать состояние такой кожи.