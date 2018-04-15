«Это настоящая революция в макияже»: бьюти-блогеры начали украшать нос рисунками

На какие ухищрения только не шли женщины во все времена в стремлении быть самыми красивыми и желанными для мужчин. А быть может и ради того, чтобы подругам было чему завидовать. В любом случае, макияж как искусство продолжает процветать, а бьюти-блогеры предлагают все более неожиданные его вариации. Тренд этого сезона — макияж носа.

Невероятно, но факт — нос, как центральная часть лица, наконец-то дождался своего звездного часа. Ведущие бьюти-блогеры социальных сетей наконец-то смогли переключить свое внимание с оригинального дизайна бровей, на не менее оригинальный подход к украшению носа.

И речь идет вовсе не о пирсинге, как многие могли бы подумать. Новый тренд этого сезона — макияж носа. Веснушками в этот раз дело не ограничилось и интернет-красавицы не на шутку дали разгуляться своей фантазии. Их носы теперь украшены цветами и звездами, радугой и сердцами, молниями и линиями, но самое невероятное — это фрукты.

«Многие долгое время пренебрегали носом, но ведь он заслуживает особого внимания! Это же самый центр лица», — пишет в своем микроблоге Эшли — очаровательный художник-визажист. Но если одни интернет-пользователи идею восприняли довольно позитивно, то другие были явно не в восторге.

«Это настоящая революция в макияже! Идея просто шикарная» «Мир сошел с ума… страшно представить, что будет дальше» «Супер задумка, и главное, что всем будет легко с ней справиться» «Лучше на лбу сразу написать: „я у мамы дурочка“. И не изощряться с выведением контура арбуза на носу» «Такие рисунки могут визуально уменьшить нос… Мне нравится»

В заключение хотелось бы отметить, что фантазия людей действительно не знает границ и с появлением каждого нового бьюти-тренда более консервативное поколение интернет-пользователей попросту теряется от незнания, как следует на него реагировать и чего ждать в дальнейшем.

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