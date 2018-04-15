Ещё
«Это настоящая революция в макияже»: бьюти-блогеры начали украшать нос рисунками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это настоящая революция в макияже»: бьюти-блогеры начали украшать нос рисунками 

Eva.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
На какие ухищрения только не шли женщины во все времена в стремлении быть самыми красивыми и желанными для мужчин. А быть может и ради того, чтобы подругам было чему завидовать. В любом случае, макияж как искусство продолжает процветать, а бьюти-блогеры предлагают все более неожиданные его вариации. Тренд этого сезона — макияж носа.
Невероятно, но факт — нос, как центральная часть лица, наконец-то дождался своего звездного часа. Ведущие бьюти-блогеры социальных сетей наконец-то смогли переключить свое внимание с оригинального дизайна бровей, на не менее оригинальный подход к украшению носа.
И речь идет вовсе не о пирсинге, как многие могли бы подумать. Новый тренд этого сезона — макияж носа. Веснушками в этот раз дело не ограничилось и интернет-красавицы не на шутку дали разгуляться своей фантазии. Их носы теперь украшены цветами и звездами, радугой и сердцами, молниями и линиями, но самое невероятное — это фрукты.
«Многие долгое время пренебрегали носом, но ведь он заслуживает особого внимания! Это же самый центр лица», — пишет в своем микроблоге Эшли — очаровательный художник-визажист. Но если одни интернет-пользователи идею восприняли довольно позитивно, то другие были явно не в восторге.
«Это настоящая революция в макияже! Идея просто шикарная» «Мир сошел с ума… страшно представить, что будет дальше» «Супер задумка, и главное, что всем будет легко с ней справиться» «Лучше на лбу сразу написать: „я у мамы дурочка“. И не изощряться с выведением контура арбуза на носу» «Такие рисунки могут визуально уменьшить нос… Мне нравится»
В заключение хотелось бы отметить, что фантазия людей действительно не знает границ и с появлением каждого нового бьюти-тренда более консервативное поколение интернет-пользователей попросту теряется от незнания, как следует на него реагировать и чего ждать в дальнейшем.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Нет предела совершенству»: Виктория Боня прошла процедуру по подтяжке овала лица «В этих очках как стрекоза»: Ольга Бузова показалась публике без макияжа Дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс произвела фурор на модной вечеринке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже198
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья42
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди137
Ученые узнали, какие люди не толстеют13
7 вещей, которые нужно держать в секрете7
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение