Капли для глаз, гиалуроновое желе и еще 6 секретов азиаток, которые в 40 выглядят на 20

На обложке: Мэгги Чун, Люси Лью​

Глазные капли

Лю Вэнь , 30 лет Китайская супермодель Лю Вэнь в одном из интервью рассказала, что ей часто приходится путешествовать по разным странам, и в ее косметичке всегда есть капли для глаз, чтобы в любой момент быстро снять красноту и сделать взгляд ясным и свежим.

Азиатские красавицы используют глазные капли от усталости с таурином, а от сухости — с витаминами. Такие средства помогают предотвратить появление синдрома сухого глаза и уменьшить отечность век.

Пищевые добавки

Чжан Цзылинь, 34 года

Мисс мира — 2007 Чжан Цзылинь призналась, что своим секретом считает применение жидкого коллагена — белка молодости, он обеспечивает прочность и эластичность кожи.

Азиатские девушки не представляют и дня без витаминов от усталости или витаминов для густоты волос. Для них принимать полезные пищевые добавки считается такой же нормой, как соблюдать питьевой режим. Поэтому на рынке добавок можно найти витамины с церамидами, акулий жир, экстракт устриц, коллагеновую газировку, отбеливающие леденцы, гиалуроновое желе со вкусом малины и многие другие причудливые варианты.

Утренние тренировки

Люси Лью, 49 лет Актриса Люси Лью (ей 49 лет, и она молодая мама) в шесть часов утра гуляет со своей собакой. Потом женщина отправляется в зал на часовую тренировку SoulCycle — это быстрая езда на велотренажере с добавлением работы над верхней частью тела с помощью дополнительных весов. По словам актрисы, такая тренировка помогает ей проснуться и зарядиться энергией на весь день

Современные азиатские женщины следят за своим телом не меньше, чем за состоянием кожи лица. Поэтому утро они начинают с легкой гимнастики или пешей прогулки, некоторые предпочитают активные тренировки на велотренажере дома или в зале.

А вот еще несколько важных правил!

Кремы с SPF Мэгги Чун, 53 года

На первом месте для азиатских женщин стоит сохранение белизны кожи лица, а не молодости. Ни одна кореянка или японка никогда не выйдет из дома без солнцезащитного средства. Практически все косметические линейки выпускают отбеливающие кремы и кремы от пигментных пятен.

Пластыри

Мишель Кван , 37 лет Такое бьюти-средство азиатки используют для снятия отеков, против морщин, темных кругов под глазами, для похудения. А еще существуют детокс-пластыри для выведения токсинов: их нужно приклеить на ступни ног на ночь. И уже утром вы почувствуете себя лучше.

Бьюти-гаджеты

Чжан Цзыи, 39 лет Многие современные приборы — массажеры для лица и области вокруг глаз, щеточки для пилинга и умывания — заменяют азиатским девушкам поход в салон красоты. Особенно популярны ванночки (сауны) для распаривания пор, машинка для пилинга и бьюти-гаджет для увеличения губ. Есть еще и расчески для стимуляции роста волос, выпрямитель с кератиновым и бриллиантовым напылением, щетка-плойка для блеска и машинки для создания локонов разной величины.

Товары для красоты вы можете приобрести в интернет-магазинах Koreabutik и «Хит покупки». Здесь представлены электрические щетки для лица, а также различные выпрямители.

Щетка для лица POBLING, цена: от 2 850 руб., Koreabutik​, тел. +7 (495) 409-78-87, koreabutik.ru Электрическая расческа-выпрямитель Fast Hair​, цена: от 990 руб., «Хит покупки», тел. +7 (928) 226-93-52, hitpokupki.ru Термальная вода

Страх азиатских женщин — это обезвоживание кожи. Поэтому они пьют много воды и зеленого чая, активно увлажняют кожу лица, а также всегда носят с собой спрей с термальной водой, которым регулярно пользуются.

Маски

О Ён-со, 30 лет​

Азиатские женщины могут по пять раз в день делать маски для лица. С утра — тонизирующие и отбеливающие, днем — экспресс-маска для увлажнения, вечером — с лифтинг эффектом и с улиточным муцином. Причем маски могут быть всевозможных текстур: желе, крем, гель, слайсы, одноразовые и многоразовые.

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