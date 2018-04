Выбор экспертов: 50 лучших инструментов для макияжа

Кисти для тональной основы, румян и теней, универсальный спонж, щипцы для завивки ресниц, палитра для макияжа и другие открытия блогеров, редакторов и визажистов — ищите в нашей новой подборке.

Кисть для тональных средств Maestro Brush, Giorgio Armani

Кисть из синтетического ворса. Наносит тональные средства тонким слоем — за счет овальной формы. Идеальна для естественного макияжа.

Цена: 6 925 руб.

Кисть для пудры, румян и хайлайтера, 114, Mizuho Brush

Кисти японского бренда Mizuho делают из меха голубой белки на небольшом предприятии в японском городе Кумано. Она очень мягкая и неплотная — равномерно и в нужных количествах наносит сухие текстуры.

Цена: 4 450 руб.

Разделитель для ресниц Lash Camb, Blinc

У кисти тонкие и частые металлические зубцы. Избавляет от комочков туши и склеенных пучков.

Цена: 1 880 руб.

Ершик для бровей, 151, Mizuho Brush

Многие считают, что ершик для бровей может быть любым. Для меня существует только этот: никакой другой не растушует так аккуратно и правильно тени или карандаш.

Цена: 950 руб.

Кисть для кремовых текстур Duo-Fibre, 56, Becca

Щетина кисти — смесь натурального и искусственного ворса. Чаще всего использую для румян.

Цена: 2 800 руб.

Кисть универсальная, Linda Mason

Идеальна для горизонтальной работы — наношу кремовые тени на веки и помаду на губы. Сделана из ворса колонка — очень удобная и достаточно плотная.

Цена: 1 200 руб.

Кисть для консилера, Giorgio Armani

Работаю с кремовыми консилерами — узкий и плоский аппликатор распределяет средство тонким слоем и маскирует темные круги.

Цена: 4 095 руб.

Кисть для пудры, Giorgio Armani

Закругленная форма щетины позволяет прорисовать рельеф лица. Прекрасна для плотного покрытия: помогает наслаивать средства друг на друга. Чаще всего наношу ею рассыпчатую пудру и делаю контурирование.

Цена: 10 640 руб.

Кисть для теней, Anastasia Beverly Hills, S127, Hakuhodo

Многофункциональна: ею можно и наносить, и растушевывать пигменты на веках. Сделана из меха белки — очень мягкая и не травмирует нежную кожу век.

Цена: 3 641 руб.

Кисть Duo Fibre Tapered Blending 286, M. A. C Эту куполообразную кисточку я использую для теней. Сделана на основе натурального и синтетического ворса, подойдет как для сухих, так и кремовых текстур. Сэкономит место в вашем кейсе — ею можно не только наносить тени, но и растушевывать их.

Цена: 2 250 руб.

Кисть для макияжа 6SS, Inglot

Сделана из искуственного ворса, поэтому подойдет и аллергикам. Благодаря заостренному наконечнику при нанесении корректора удается аккуратно обработать зону вокруг губ и крылья носа. Также хорошо распределяет консилер под глазами, не оставляет белых пятен.

Цена: 1 300 руб.

Кисть Small Angle Brush 263, M. A. C В прошлом материале я рассказывала про гелевую подводку Blacktrack от M. A. C. Эта кисть — лучший способ нанести ее. За счет скошенного края и плотной структуры кремовым пигментом можно сделать как ультра-тонкие, так и графичные стрелки. Достаточно упругая и покладистая — даже новички смогут провести четкие линии. А еще можно использовать для прорисовки бровей.

Цена: 1 620 руб.

Пушистая кисть Manly Pro Magic Moments, Manly Pro Из лимитированного новогоднего набора Manly Pro Magic Moments мне больше всего понравилась мягкая пушистая кисть с плоским краем. Она позволяет распределять на лице румяна или хайлайтер в сухих и жидких текстурах. Как бонус — изящная ручка с кристаллами.

Цена: по запросу

Кисть Bronzer Brush, Tom Ford

Считается, что эти кисти собираются на том же заводе в Японии, что и легендарные инструменты для макияжа от Hakuhodo. Очень мягкая, сделана из натурального ворса и отлично подойдет для распределения сухих текстур — например, пудры и бронзера.

Цена: по запросу

Кисть Cream Shadow, Bobbi Brown

Предназначена для кремовых теней, но я часто использую эту кисть и для нанесения

помады: конусообразная форма синтетического ворса с закругленым кончиком позволяет это сделать максимально ровно и аккуратно.

Цена: 2 480 руб.

Кисть Tapered Blending Brush 224, M. A. C Я наношу ей корректор: плотная текстура распределяется ровным слоем, движения получаются легкими и быстрыми. Натуральный тонкий ворс вбирает нужное количество средства и легко очищается. Не забывайте мыть кисть после каждого нанесения — застывший корректор склеивает волоски и вредит состоянию кисточки.

Цена: 2 250 руб.

Кисть 182 Buffer Brush, M. A. C Две функции кисточки для пудры — растушевать и мягко «вбить» средство в кожу. Buffer Brush справляется. Маленькая деревянная ручка очень удобная: можно свободно маневрировать кистью по всему лицу. Короткий плотный ворс Buffer Brush — из натуральной козьей шерсти, он уверенно держит форму и сохраняет свойства кисточки на долгие годы.

Цена: 3 250 руб.

Кисть для румян, Hakuhodo

Для сухих хайлайтеров используйте кисть чуть меньше, чем для румян. Желательно, чтобы она была плоская: это облегчит процесс растушевки средства на выступающих частях лица. Я использую кисть Annbeauty визажиста Ани Карташевой. Когда тебе нужно растянуть макияж глаз в длинную вуаль, эта кисточка также будет как нельзя кстати.

Цена: по запросу

Кисть J4003, Hakuhodo

Для скульптурирования подойдет скошенная (отводная) кисть: она удобно встает под скуловую кость и буквально двумя-тремя движениями рисует необходимую тень. Моя любимая — Hakuhodo J4003.

КИСТЬ J4003, HAKUHODO

Для скульптурирования подойдет скошенная (отводная) кисть: она удобно встает под скуловую кость и буквально двумя-тремя движениями рисует необходимую тень.

Цена: по запросу

Кисть № 219, M. A. C Тоненькая кисть с круглым бочонком — для прорисовки нижнего века и для того, чтобы растушевать на верхнем веке ресничный контур.

Цена: 1 990 руб.

Кисть №15, JACKS beauty line

Помады я рекомендую наносить только кистью — это позволит распределить пигмент более ровно и сделать его более стойким, особенно если речь идет о матовых текстурах. У меня есть кисть JACKS beauty line — длинная, жесткая и плоская. Люблю, когда с одного мазка половина губы прокрашена. Рекомендую выбирать похожие по форме и длине.

Цена: около 2 000 руб.

Спонж Beautyblender

Уже который год спонжи beautyblender — мои любимые инструменты для нанесения тонального крема. Они обладают удивительной способностью наносить тон ровно, тонко, а при желании незаметно наслаивать, поэтому как только старый спонжик приходит в негодность, то тут же достаю новый! Недавно марка выпустила свое легендарное «яичко» в бирюзовом оттенке — стоит ли говорить, что оно у меня уже есть?:)

Цена: около 1 200 руб.

Кисть для пудры Idealista, Pudra

Несколько лет назад интернет-магазин Pudra запустил три кисти, и среди них я больше всего люблю большую кисть для пудры Idealista, которая напоминает мне лапку котенка — нежнейшая! Отлично наносит и распределяет финишную пудру, поэтому использую ее почти для каждого макияжа с момента, как она у меня появилась.

Цена: 1 490 руб.

Щипцы для завивки ресниц Eyelash Curler, Shu Uemura

Если вы хоть раз изучали тему щипцов для завивки ресниц, то наверняка знаете, что лучшими в этой области уже давно стали щипчики Shu Uemura Eyelash Curler. Они много лет входят в список бестселлеров марки и почитаются бьютиголиками по всему миру! А так же с легкостью завивают ресницы и не травмируют их, а еще очень долговечны. Shu Uemura с завидной регулярностью выпускает лимитированные версии — у меня, например, есть из выпуска в сотрудничестве с французским модным Домом Maison Kitsuné, а недавно в магазинах были щипчики с той самой звездочкой Super Mario Bros.

Цена: около 2 000 руб.

Коврик для очищения кистей

Также стоит рассказать про силиконовый коврик для влажного очищения кистей «Makeup Brush Cleaning Pad» — с его помощью процесс мытья кистей ускоряется, упрощается и становится приятнее. Достаточно намочить кисть под водой, намылить ее и водить ей по ребрам коврика, пока она не станет чистой.

Цена: по запросу

Кисти Beauty Maestro Brushes, Giorgio Armani

Кисти Giorgio Armani Beauty Maestro Brushes — это история, где все круто! Красивые, качественные, приятные в работе и дорогие. Из всего ассортимента я больше всего люблю кисть для глаз Blending Eye Brush, которая буквально сама рисует — ставит акценты, прорисовывает нижнее веко и растушевывает границы.

Цена: по запросу

Кисти Sheer Powder Brush, Angle Eye Shadow, Bobbi Brown

Если вы читали легендарную книгу «Макияж. Для новичков и профессионалов», то наверняка знакомы с кистями Bobbi Brown. И, будем честными, после книги вы их захотели так же, как и я! Например, очень интересной для меня стала кисть Sheer Powder Brush, созданная специально для нанесения пудры под глазами и вокруг носа, где нужно тонкое покрытие. По своей форме она похожа на классическую блендерную кисть, только в разы больше. Или Angle Eye Shadow — плотно набитая объемная скошенная кисть, которой удобно наносить тени в уголки глаз.

Цена: по запросу

Палитра Manly Pro Сначала может показаться, что палитра-кольцо для смешивания косметики Manly Pro — специфическая и узкопрофессиональная вещь, но мне она понравилась именно в ежедневном макияже для себя. Вместо того, чтобы использовать в качестве палитры тыльную сторону кисти руки, тем самым ее пачкая, я наношу все кремовые средства (тональный, праймер под тон и тени, капельные румяна и хайлайтер) именно на нее. Удобно, практично и гигиенично!

Цена: по запросу

Кисти №17 и №03, Just Make Up Кисти Just Make Up я люблю за их стоимость, которая сочетается с достойным качеством и приятным ворсом! Например, кисть №17 для проработки складки века удобной формы «копытце» из ворса белки стоит меньше 500 руб., а большая кисть для пудры №03 из ворса синей белки — 790 руб. Когда я впервые ознакомилась с прайсом, не поверила своим глазам, но на ближайшей выставке уже прилипла к их стенду и закупилась по полной! Довольна ими до сих пор, а ведь прошло уже несколько лет регулярного использования.

Цена: 450 руб. и 790 руб.

Кисти №218 и №212, Л'Этуаль Sélection

Завершу подборку кистями Л'Этуаль Sélection, которые несколько лет назад выпустила сеть магазинов Л'Этуаль под собственной торговой маркой. Они решили не мелочиться и заказали изготовление своих кистей ручной работы на японском заводе Mizuho Brush, который также изготавливает пушистых помощников для нескольких известных марок (которые мы любим и уважаем). При сохранении отличного качества они смогли сделать доступную стоимость — натуральные кисти для макияжа глаз стоят около 800 руб., а для лица — около 1300. Мои фавориты — кисть-карандаш для нанесения и растушевки теней №218 и классическая кисть для растушевки №212.

Цена: по запросу

Двусторонняя складная кисть для теней Pinceau Duo Paupières Rétractable, Сhanel

Представьте, что вы идете по берегу моря, а в лицо дует легкий-легкий ветерок. Лично у меня похожие ощущения от этой кисти — она такая мягкая и нежная (благодаря натуральному ворсу пони), что макияж превращается почти в спа-процедуру. Волшебная палочка двусторонняя: кисточкой с одной стороны можно наносить тени, а кисточкой с другой — растушевывать. Та, что для нанесения, отлично набирает пигмент, не раздражает кожу и хороша своим размером — не слишком большая и не слишком маленькая. Кисть для растушевки очень мягкая, это важно для максимально натурального эффекта.

Ну, и то, что кисть в эргономичном закрывающемся футляре-тюбике — большой плюс. Ее легко брать с собой и удобно хранить дома, соблюдая гигиену.

Цена: 3 745 руб.

Кисть со скошенным краем для нанесения пудры Face 07 Blending Powder Brush, Kiko Milano

Я наношу этой кистью рассыпчатую и спрессованную пудру. Благодаря синтетическому ворсу средство распределяется по коже равномерно, и лицо не выглядит «перепудренным» (даже если вы набрали на кисть слишком много средства).

Она не подойдет для бейкинга, когда вы хотите нанести на лицо много пудры, а потом убрать ее, чтобы получить эффект фотошопа. Но фиксировать макияж при помощи этой кисти получается отлично!

А еще я попробовала нанести ею пудру с мерцающими частицами и хайлайтер на ключицы — очень удобно: благодаря скошенному краю можно прокрасить все выступающие части и углубления.

Цена: 1 530 руб.

Кисть для контуринга Powder Brush 001 Face Contour Bush 012, Rouge Bunnу Rouge

Я очень педантична в выборе кистей для контуринга. Для меня важно, чтобы он выглядел на лице максимально естественно, поэтому кисть должна: 1) быть не очень плотной, 2) хорошо растушевывать средства и 3) иметь натуральный ворс.

Эта кисть — именно такая. Ворс белки не травмирует кожу, и кистью приятно касаться лица. С ней невозможно переборщить с контурингом — все средства растушевываются почти «в ноль».

Цена: 3 840 руб.

Кисть для контурирования лица 02, Yves Rocher

Кисть компактная, поэтому ее удобно брать с собой. Второе преимущество — она многофункциональная. Я наносила три средства: тон-флюид, плотную тональную основу, растушевывала жидкий хайлайтер. Со всеми задачами кисть справилась на «ура»! Хороший вариант для тех, кто не привык (или не хочет) иметь большой набор кистей дома или возить их с собой в чемодане.

Ее удобно мыть после каждого использования — ворс быстро сохнет, а волоски не пушатся.

Цена: 650 руб.

Кисть для пудры The Powder Brush, La Mer Я редко пользуюсь пудрой — нужный матирующий эффект чаще всего дает тональный крем. Но для вечерних выходов иногда могу нанести пудру в качестве завершающего этапа в макияже.

Разумеется, незаменимый друг пудры — хорошая кисть — та, что грамотно распределит пигмент и не позволит ей лечь плотным слоем. Моя находка — кисть La Mer. Большая, супер-мягкая, но при этом с упругим ворсом: мечта! С ее помощью наношу как рассыпчатую прозрачную пудру, так и компактную: прекрасно работает с каждой. Несмотря на то, что ворс искусственный, кисть по степени мягкости не уступит и тем, что изготавливаются из натурального.

Не могу не отметить изящную белую ручку: инструмент напоминает палочку-выручалочку в руках феи-крестной и действительно спасает, когда нужно легко и быстро, за пару движений, закрепить или освежить макияж.

Цена: 4 150 руб.

Кисть Full Coverage Touch Up, Bobbi Brown

Я очень давно искала хорошую кисть для консилера, но чаще всего лучшим способом нанесения все же оставались подушечки пальцев. Эта кисть, с заостренным ворсом, оказалась лучшей альтернативой — ею удобно растушевывать пигмент: либо под глаза для маскировки синяков, либо для точечного нанесения хайлайтера или для детального контуринга в области носа, когда стремишься его визуально сузить и тщательно прорисовываешь каждый миллиметр.

Также использую, когда делаю растушевку границ между оттенками теней на веках. Мне нравится, что переходы в smoky eyes получаются более плавными. Так что инструмент довольно универсальный, одними корректорами и консилерами не ограничивается. Как бонус — компактный размер: кисть без труда умещается в небольшой клатч прямоугольной формы.

Цена: 3 490 руб.

Складная кисть для тонального средства Pinceau Fond De Teint Ratractable, Chanel

Я всегда была на «Вы» с кистями и спонжами для тональной основы — из-под моей руки выходили отличные полосы, а не ровный «холст». Чуда от Pinceau Fond De Teint Ratractable не ждала, но оно случилось. С этой кистью справятся даже те, кто никогда не держал в руках инструменты для нанесения макияжа.

У Pinceau Fond De Teint Ratractable синтетический, очень мягкий ворс — кажется, что делаешь массаж, а не наносишь основу. Она идеальна и для плотных, и для легких средств.

Благодаря скошенному краю можно проработать все зоны (даже чувствительную кожу вокруг глаз). Кисть не оставляет полос — большой плюс для «любителей», как я. Степень покрытия можно регулировать, нанося слой за слоем. Удобно брать с собой: даже если не планируешь поправлять макияж, отличный аксессуар для женской сумочки!

Цена: 2 572 руб.

Кисть с двойным ворсoм 04, Yves Rocher

Кисть с двойным ворсом предназначена для работы с сухими и кремовыми текстурами — отлично ведет себя и в первом, и во втором случае. У Yves Rocher 04 двойной синтетичекий ворс, позволяющий добиться максимальной естественности в макияже.

Удобная деревянная ручка не скользит и хорошо фиксируется в руке. Тональную основу лучше наносить круговыми движениями — ложится ровнее. Инструмент лучше оставить для домашнего использования — она легкая, но при этом имеет внушительные размеры.

Цена: 650 руб.

Кисть для бровей Dual-Ended Brow Definer, Bobbi Brown

Инструмент двусторонний: с одной стороны — кисть со скошенным ворсом, с другой — щеточка для фиксации и укладки. После первого использования возник только один вопрос: «Как я раньше без нее жила»? Черчение и рисование никогда не были моей сильной стороной — провести ровную линию не всегда удавалось даже по клеточкам. Оформление бровей каждый день стоило 10 ватных дисков и 20 минут времени. Dual-Ended Brow Definer решила эту проблему.

Кисть из смеси синтетического и натурального ворсов моментально выводит форму и заполняет пустоты с помощью теней (я использую палетку Artdeco), а щеточка — фиксирует «художества» воском. 2 минуты и максимально естественный макияж бровей готов!

Цена: 2 900 руб.

Двусторонняя складная кисть для корректора Pinceau Duo Correcteur Rétractable, Сhanel

До появления этой кисти я всегда наносила жидкий консилер пальцами. Приходилось повозиться, чтобы получить ровную незаметную растушевку при относительно плотном слое средства под глазами. Если вы так же, как и я, проводите у зеркала 10 минут, чтобы только нанести консилер, эта кисть облегчит вам жизнь.

Плоским наконечником из синтетического ворса (очень приятного на ощупь) я набираю средство, которое предварительно нанесла на внешнюю сторону ладони, а круглой «стороной» из ворса козы растушевываю границы. Получается в разы быстрее, а результат значительно лучше, чем если бы я «укладывала» консилер под глаза подушечками пальцев. Добиться эффекта того самого здорового сияния кистью Сhanel очень легко!

Цена: 2 572 руб.

Кисть для теней №21, Dior

Все кисти Dior созданы вручную, а при создании каждой участвует около тридцати мастеров — поэтому их смело можно считать одними из лучших. Это результат сотрудничества французского Дома и предприятия Raphaël, которое неспроста называют «королем кистей».

Кисть для теней под номером 21 идеальна для нанесения теней на подвижное веко — этому способствует и натуральный ворс, и удобная округлая форма. Не слишком пушистая и в меру жесткая, кисть набирает оптимальное количество теней и плотно наносит пигмент на веко. И, как и все инструменты с натуральным ворсом, она подойдет для нанесения кремовых средств — от жидких теней до матовой помады.

Больше всего мне понравилось выделять хайлайтером внутренние уголки глаз — кисть №21 позволяет это сделать одним легким движением за считанные секунды.

Цена: 1 749 руб.

Кисть для тональной основы Pro Airbrush №55, Sephora

Кисть от Sephora — крайне мультифункциональный инструмент для макияжа. Во-первых, она идеальна для нанесения тонального крема, но отлично подойдет и для кремовых румян, и для растушевки скульптора. Ворс синтетический — это значит, что и кремовые, и пудровые текстуры будут одинаково хорошо набираться.

Верхний срез напоминает купол, именно благодаря ему кисть получила название airbrush — средства растушевываются очень естественно, а короткие щетинки по краям помогают выравнивать оттенок.

Лично мне больше всего нравится растушевывать кистью консилер около крыльев носа — покрытие получается тонким, что значительно продлевает стойкость макияжа.

Цена: около 2 500 руб.

Кисть №190 Foundation Brush, M. A. C M. A. C покорил мое сердце с первой помады, поэтому, конечно, я давно мечтала и о кистях этого бренда. Foundation Brush — универсальный инструмент, которым удобно наносить и жидкие, и кремовые текстуры. Моя кожа склонна к раздражениям, особенно в холодную погоду, поэтому далеко не все кисти я могу использовать. Ей нужен нежный, мягкий искусственный ворс, который распределит тон тонким слоем. Foundation Brush именно такая! Волоски в ней расположены очень близко друг к другу, что делает инструмент упругим.

Все кисти M. A. C делаются вручную, поэтому есть ощущение, что вы держите в руках настоящий инструмент профессионала (а он таким и является).

Цена: 2 520 руб.

Кисть для корректирующих средств 01, Yves Rocher

Этот бюджетный вариант по качеству не уступает премиальным инструментам. Тонкая, удобная кисть, которая с первого раза набирает достаточное количество консилера или корректора и хорошо распределяет их по проблемным зонам.

Еще мне понравился эко-дизайн кисти — деревянная ручка выглядит очень стильно!

Кисть очень легкая и небольшая, но у нее нет футляра, поэтому я советовала бы использовать ее дома, чтобы быть уверенной в гигиеничности инструмента.

Цена: 500 руб.

Спонж для тонального кремя Arctic Holiday Snowman Make Up Blender, Kiko

Блендер достаточно плотный, словно сделан из мягкого силикона. Это часть новогодней коллекции Arctic Holiday от Kiko. Но предупреждаю, свой праздничный кристально-белый оттенок инструмент потеряет после первого же применения.

Любители бьютиблендеров удивятся, но «снеговика» не нужно смачивать перед использованием. Им можно наносить не только тональный крем, но и хайлайтер, и румяна.

В моем случае первыми тест проходили тональные средства. Флюиды и все легкие текстуры очень сильно впитываются в блендер (учитывайте это, когда рассчитываете их расход). Но средства ложатся ровно, без пятен.

Со стойкими тональными кремами и высокопигментированными средствами — уже сложнее. Растушевывать такие средства спонжем неудобно, потому что они требуют быстрого нанесения инструментом из легкого материала. С кремовым хайлайтером та же история: пришлось равномерно распределять средство пальцами. Но спонж безусловно радует глаз и напоминает о грядущих праздниках, поэтому подойдет в качестве небольшого подарка.

Цена: 420 руб.

Скошенная кисть для жидкой тональной основы №83 Pro Collection, Sephora

Кисть очень мягкая и приятная на ощупь. Изготовлена из синтетического ворса, и прекрасно подходит для жидких текстур. Белая серединка нужна для красивой растушевки средства. Нанося тональный крем от центра, вы как будто растягиваете его по коже кистью и получаете максимально натуральный эффект. После нанесения не остается полос, которые нужно дополнительно растушевывать.

Важный плюс — инструмент не впитывает большое количество средства. По лицу кисть скользит мягко, не царапает кожу. Но и покрытие при этом получается не очень плотное.

Цена: 1 590 руб.

Контурная кисть для пудры Maestro Brush, Giorgio Armani

Кисть выпущена в честь 15-летия Giorgio Armani Beauty. Инструмент на 100% состоит из козьей шерсти, поэтому он очень мягкий и приятный на ощупь. Форма кисти идеально подходит для скульптурирования лица: ширина ровно такая, чтобы можно было нанести нужное количество средства и растушевать его.

При всех удобствах думаю, что эта кисть подойдет не новичкам, а девушкам, которые уже имели дело с растушевкой скульптурирующих средств. Нужно приноровиться, чтобы распределять текстуру хорошо и тщательно. Но если у вас получилось, кисть вас непременно порадует!

Упаковка у нее как всегда на высоте — минималистичный дизайн и мягкий ворс, который скользит по коже.

Цена: 8 469 руб.

Плоская кисть Concealer Brush 195, M. A. C Кисть предназначена для нанесения и растушевки кремовых текстур, а именно консилера или корректора. Размер и форма ворса такая, что можно без проблем проработать даже самые труднодоступные участки или нежную область под глазами. Но мой совет: используйте дополнительно инструмент для растушевки.

Кисть сделана из искусственного ворса и имеет плоскую форму, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с нанесением пигментированных и плотных текстур. Они требуют качественной растушевки. Иначе слой получится слишком заметным. Зато этой кистью от M. A. C удобно наносить тени на веки, цвет получается насыщенным и как будто объемным.

Цена: 1 820 руб.

Набор кистей Black Naturals, Miobrush

В наборе от российской профессиональной марки Miobrush 15 кистей, поэтому, если честно, тестировали мы их всей редакцией. Расскажем о самых удачных и полезных в обычной жизни инструментах. Большая часть кистей выполнена из натурального ворса (они белого оттенка), остальные — из темного синтетического.

Маленькая скошенная кисть предназначена для гелевой подводки. Но ей удобно наносить и помаду для бровей. Получаются идеальные штрихи — чуть заметные, не слишком четкие, но и не размытые. С ее помощью можно легко сделать эффект «пушистых» бровей (то есть увеличить объем своих чуть ли не в два раза).

С растушевкой любых средств хорошо справляется небольшая кисть из натурального ворса (11-ая на фотографии). Прорабатывайте ей складку века и наносите светлые оттенки теней во внутренний угол глаза. Кисть идеальна для пограничных оттенков в сложном макияже глаз. А еще она пригодится вам для smoky eyes, чтобы растушевать излишки темных цветов и убрать осыпавшиеся тени под глазами.

Цена: 4 200 рублей (за набор)

Набор для макияжа губ Prep+Lip Set, Real Techniques

Real Techniques — всемирно известный бренд инструментов для макияжа, его создательницы — звездные визажисты Саманта и Николь Чепмен. Ворс кистей сделан из таклона, волокна инструментов набираются и обрезаются вручную, поэтому они такие мягкие и комфортные в использовании. Я протестировала набор для макияжа губ — кто бы мог подумать, что для одних губ существует целых четыре кисти! Но с ними макияж получается и вправду безупречным. Lip Smoothing Brush — это круглая кисть, которой лучше всего наносить бальзам массажными круговыми движениями. Lip Lining Brush — ультра-тонкая кисть для четкого контура. С ней также можно сделать модный эффект омбре. Lip Brush — тонкая плоская кисть, ею я наношу пигмент в центр губ. Lip Fan Brush — многофункциональная кисть для завершения макияжа и нанесения хайлайтера в зону «галочки» над верхней губой. Mirrored Brush Canstier — чехол, который идет в комплекте к набору: в нем удобно возить кисти. Приятный бонус — ворс быстро сохнет, поэтому инструменты удобно мыть.

Цена: около 1 185 руб.