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Яна Кошкина стала диктатором
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Яна Кошкина стала диктатором 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Первого канала приняла участие в важном ежегодном событии — «Тотальном диктанте». Девушка выполняла роль диктатора, то есть должна была читать текст тем, кто присутствовал в аудитории НИУ ВШЭ.
Актриса, накануне этого мероприятия заявившая, что писать грамотно — модно, предстала перед желающими принять участие в диктанте в скромном одеянии черного цвета. Яна решила не забирать длинные волосы, но сделала легкий макияж. На груди у одной из самых привлекательных телеведущих Первого канала был прикреплен белый значок с красной надписью «Диктатор».
Позже подписчики актрисы написали о своих ощущениях от диктанта с ней: «Яна, спасибо Вам! Очень хорошо диктовали. Пишу уже 7ой раз. В этом году диктант показался сложным». Те, кто отлынивал от проверки грамотности, поспешили оправдаться: «Яночка, самое лучшее начало дня — увидеть вас улыбающейся. Вы безумно красивая. Если бы вели у меня диктант, я бы 100% завалил его. Ведь не отводил бы от вас глаз. Вы наша чудо-женщина!»
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