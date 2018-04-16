Как правильно наносить макияж

Макияж — это возможность скорректировать внешность, подчеркнуть свою красоту и в целом выглядеть лучше и чувствовать себя увереннее. Сайт МедикФорум собрал советы по нанесению макияжа. 1. Подготовка лица. Очищаем кожу лица и шеи (умывание, тонизирование), наносим увлажняющий крем. Если кожа шелушиться — накануне вечером очищаем кожу скрабом, наносим питательную маску. На губы можно нанести смягчающий бальзам. 2. Корректировка бровей. Выполняется с помощью пинцета. Если кожа чувствительная и после выщипывания волос краснее, то коррекцию делайте заранее. Для уменьшения болевого эффекта можно прикладывать кусочки льда к бровям. Фиксируем бровь специальным прозрачным гелем. 3. Устранение несовершенств. Плотным корректором маскируем все недостатки кожи: пигментные пятна, прыщи, родинки, шрамы и прочее. Покраснения хорошо устраняются корректором зеленого цвета. Наносим корректор под глаза и распределяем равномерным слоем, тщательно тушуем. 4. База и тон. Если кожа имеет желтый оттенок, то следует использовать голубую базу под макияж, если красноватый оттенок — зеленую. Если нужно осветлить темную кожу — берется белая база. Для жирной кожа, а также выполнения макияжа в жаркую погоду, используется матирующая база, чтобы устранить жирный блеск кожи. Далее наносим тон на лицо и область шеи с помощью кисти или спонжа. Важно подобрать тон соответствующий цвету кожи. Слегка припудриваем лицо, шею, уши. 5. Прорисовка бровей выполняется матовыми тенями с помощью тонкой скошенной кисти. 6. Макияж глаз. Наносим на веки базу под тени, она позволит теням не осыпаться, не скатываться и не тускнеть на веках. Далее наносим тени. Старайтесь избегать четких линий, делаете плавный переход цвета. Затем прорисовывается реснитчатый край карандашом или подводкой, заключительным аккордом наносится тушь для ресниц. 7. Макияж губ. Наносим помаду тонкой кистью, блеск с помощью аппликатора. Наносим фиксатор помады, чтобы цвет дольше сохранился. 8. Светотеневая коррекция лица. Выделяем скулы (используем большую скошенную кисть) либо наносим румянец (круглая небольшая кисть). 9. Еще раз припудриваем лицо, высветляем центр лба, спинку носа и подбородок, затемняем контур лица, крылья носа. Для более стойкого макияжа можно использовать фиксатор-спрей, благодаря которому макияж останется в сохранности 12-18 часов, выдержит холод и жару, ветер и дождь. 10. В последнюю очередь наклеиваются накладные ресницы, пучки ресниц, стразы и прочий декор. Вот и все — полюбовавшись в зеркало на плоды своих трудов, можно выходить из дома и чувствовать себя неотразимой. Раннее сообщалось, что каждая вторая женщина наносит макияж за рулем.