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Как правильно пудриться?
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Как правильно пудриться? 

МедикФорум 40 минут назад
Фото: МедикФорум
Правильно нанесённая пудра — основа основ безупречного макияжа. Неправильно нанесённая пудра сведёт на нет все усилия, даже если глаза и губы накрашены грамотно. Сайт МедикФорум собрал советы, которые помогут правильно наносить макияж. — Чтобы придать коже матовости, наносить пудру рекомендуется, увлажнив кожу. — Наносится она вслед за тональным кремом, но в летнюю жару он нежелателен— и поры закупорит, и «приятные» неожиданности в виде прыщей и расширенных пор гарантированы. — Выбирать пудру следует исходя из того, какого типа кожа. Тем, у кого она жирная, следует предпочесть пудру компактную— она действует, как адсорбент, т.е. впитает частицы жира. Наносится на нос, лоб, подбородок и шею. Если же кожа сухая или нормальная, подойдёт рассыпчатая или крем-пудра. — Тон пудры зависит от оттенка кожи, они должны совпадать, иначе образуется некрасивая граница между лицом и шеей. — То, что хочется подчеркнуть, следует выделить посредством светлой пудры, а то, что не мешало бы скрыть— тёмной. Но таким приёмом приемлемо пользоваться только тем, кто владеет в совершенстве искусством макияжа. Остальным рекомендуется потренироваться. — Нанесение пудры широкой кистью или специальной мягкой объёмной губкой обеспечит равномерное и аккуратное распределение. — Начинать её нанесение следует со щёк, переходя на нос и подбородок, а затем растушевать по всему лицу. Советы просты, а их соблюдение -залог свежего и естественного макияжа без эффекта маски. Ранее эксперты рассказали, как правильно есть груши.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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