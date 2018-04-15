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Квадратный тип лица: как правильно сделать контур?
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Квадратный тип лица: как правильно сделать контур? 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Такой тип лица мы наблюдаем у женщин с четко выраженной костной основой, его можно назвать угловатым, оно имеет те же пропорции, что и круглый тип — ширина и длина одинаковы. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, чтобы сделать правильно макияж такого лица, необходимо его очистить, не забыв при этом о шее, зоне за ушами и, если ваш верх одежды с большим вырезом, то и область декольте. Лосьон или тоник подбираем в соответствии с вашим типом кожи. Затем идет в ход маскировочный карандаш, при помощи которого тщательно убираем видимые изъяны (родинки, прыщи и пр.). Прежде чем приступить к самому процессу, предлагаю воспользоваться специальной основой прозрачного цвета, чтобы скрыть неровности кожи и получить стойкий макияж. Летом лучше использовать матовую рассыпчатую пудру. Берем темный тон и проходим по «углам» лица — это 2 зоны по углам верха лба, 2 зоны под скулами и подбородок, чтобы выровнять зрительно овал. Для создания вечернего макияжа и зимой можно использовать крем-пудру. Далее равномерно кистью распределяем жидкие румяна от висков скошенным треугольником, тщательно растушевываем. Румяна лучше выбрать поярче, но они обязательно должны гармонировать с помадой и одеждой. Теперь можно сверху нанести пудру того же оттенка, что и ваша кожа. Шею выделяем по краям темной пудрой, а в середине, по линии гортани, светлой — она будет казаться стройнее. Чтобы декольте не дисгармонировало с лицом и шеей, немного припудриваем его, а ложбинку между грудей выделяем темной пудрой, а для придания некой хрупкости, можно выделить ключицы светлым, а впадинки темным, но это — в случае необходимости. Если вы худая, то этого делать ни в коем случае не надо, ваши ключицы и так выглядят хрупкими и трогательными. Последним штрихом можно выделить темной пудрой ямочку на подбородке, чтобы лицо казалось нежнее. Ранее визажисты рассказали о секретах похудевшего лица.
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