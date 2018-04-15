Как грамотно накрасить ресницы?

Сегодня в туши недостатка нет: удлиняющая, объёмная, моделирующая, подкручивающая, то есть любой недостаток, например, недостаточно густые ресницы, можно легко исправить. Но не только тушь, подобранная с учётом недостатков и пожеланий создаёт роскошные ресницы и, как следствие, выразительность глаз. Несколько хитростей не помешает. Эксперты рассказали сайту МедикФорум об этих хитростях.

— Если прокрасить межресничное пространство чёрным контурным карандашом, ресницы будут выглядеть ещё длиннее, контур их как бы "выдвигает", а взгляд становится более открытым.

— Если ресницы припудрить (или воспользоваться детской присыпкой), они станут толще и будут казаться гуще. Схема такова: припудрить — нанести тушь — ещё раз припудрить — нанести второй слой.

— Воспользоваться сразу несколькими видами туши: например, удлиняющую, объёмную и подкручивающую. А до кучи и водостойкую. Кстати, это лучший вариант чем все 3 и более "в одном", потому как далеко не всегда подобные обещания выполняются.

— Цветная тушь тоже вносит свою лепту: зелёная придаст дополнительную яркость голубым глазам и подчеркнёт глубину карих, а голубая придаст зелёным бирюзовый оттенок. Фиолетовая тушь придаст карим глазам сияния, а тёмно-синяя создаст дополнительную искорку в любых глазах.

— Не стоит пренебрегать щипцами для завивки ресниц, но стараться приподнимать руку в направлении ко лбу.

— Комочки убирать рекомендуется удалять старой, но отмытой кистью.

Глаза — зеркало души. А красиво их накрасить отнюдь не означает приукрасить душу.