Резко постаревшая Надежда Грановская стала похожа на Памелу Андерсон

Несколько часов назад 35-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в блоге фото, на котором она предстала в неожиданном образе.

«Готовим кое-что «вкусное»», — заинтриговала она.

«Мммм… Интересненько!», «В белом цвете оч похожа на памэллу андерсон », «Подумала, что это Памела Андерсон», «Я всегда считал, что у Надежды и Памелы есть что-то схожее друг с другом)))) Надю, ток не злись», — комментируют фолловеры.

Несмотря на то, что светлые волосы обычно придают образу свежести, именно этот оттенок и форма скорее «состарили» звезду. Памела Андерсон, с которой сравнивают Надежду, в июле отметит 51-летие. Пенелопе Крус через пару недель будет 44.

Фото: instagram