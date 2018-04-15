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Резко постаревшая Надежда Грановская стала похожа на Памелу Андерсон
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Резко постаревшая Надежда Грановская стала похожа на Памелу Андерсон 

Passion.ru 20 минут назад
Фото: Passion.ru
Несколько часов назад 35-летняя экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в блоге фото, на котором она предстала в неожиданном образе.
«Готовим кое-что «вкусное»», — заинтриговала она.
«Мммм… Интересненько!», «В белом цвете оч похожа на памэллу андерсон», «Подумала, что это Памела Андерсон», «Я всегда считал, что у Надежды и Памелы есть что-то схожее друг с другом)))) Надю, ток не злись», — комментируют фолловеры.
«Пенелопе Круз очень на Вас похожа, Надежда!», — отмечают некоторые.
Несмотря на то, что светлые волосы обычно придают образу свежести, именно этот оттенок и форма скорее «состарили» звезду. Памела Андерсон, с которой сравнивают Надежду, в июле отметит 51-летие. Пенелопе Крус через пару недель будет 44.
Фото: instagram
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