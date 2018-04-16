Бюджетные находки: 9 проверенных средств

СодержаниеБальзам-концентрат для тела Уян Номо — Гибкий лук, Сибирское здоровьеЛосьон против вросших волос из линии Home Line от Saona CosmeticsМицеллярная вода для чувствительной кожи Ultra от La Roche-PosayМатирующий крем-гель для кожи, склонной к жирности, ШЭНЭ-Новый, Сибирское здоровьеБаза под тени от Eveline CosmeticsТермальная вода La Roche-PosayСухое масло для лица и тела Oils of Nature от Eveline CosmeticsБаза под помаду от Eveline CosmeticsРегенерирующий гель «ЛИТА-ЦВЕТ-2»

Уверены, что только дорогая косметика «работает», а бюджетные средства — пустая трата денег? Оцените коллекцию бюджетных средств, которые нежно ухаживают за кожей лица и тела, продлевают стойкость макияжа и выручают в любой ситуации!

Бальзам-концентрат для тела Уян Номо — Гибкий лук, Сибирское здоровье

Весна — время любви и новых достижений и побед. «Быстрее, выше, сильнее!» — кричит природа и ее невозможно ослушаться! Бальзам-концентрат от бренда «Сибирское здоровье» — это надежный помощник при высоких физических нагрузках, мгновенный проникающий эффект и скорейшее восстановление.

Средство наносится на проблемные участки 2-4 раза в день. Для достижения максимальной эффективности нужно применять не менее двух недель.

Примерная стоимость — 260 рублей.

Лосьон против вросших волос из линии Home Line от Saona Cosmetics

Гладкая и шелковистая кожа — один из инструментов женской привлекательности. Первое, на что обращают внимание мужчины в теплое время года — на стройные женские ножки, которые венчают каблуки. Если вы привыкли ухаживать за кожей тела при помощи депиляции, без качественного лосьона против вросших волос не обойтись!

Средство демократичного бренда на основе фруктовых кислот, экстрактов шалфея, подорожника и календулы, макадамии и аллантоина снимает воспаления и покраснения, успокаивает кожу и деликатно отшелушивает ороговевшие клетки, помогая выбраться наружу слабым волоскам. Ведь не секрет, что именно они становятся причиной вросших волос. Наносить лосьон нужно с третьего дня после депиляции. Он эффективен в качестве профилактики и лечения вросших волос.

Примерная стоимость — 490 рублей.

Мицеллярная вода для чувствительной кожи Ultra от La Roche-Posay

Наша кожа нуждается в очищении. Где бы мы ни находились — в городе или на природе, каждый день на ней оседает микроскопическая пыль. Она провоцирует окислительные процессы, которые, в свою очередь, форсируют старение кожи. И если нормальная и жирная кожа с благодарностью воспринимают очищение, то к чувствительному типу кожи должен быть свой подход.

Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay создала мицеллярную воду, которая легко удаляет все загрязнения, не повреждая липидного слоя кожи. Это деликатное средство глубокого действия — мягкое как облака, нежное как шелк.

Примерная стоимость — 474 рубля.

Матирующий крем-гель для кожи, склонной к жирности, ШЭНЭ-Новый, Сибирское здоровье

В одном небольшом флаконе потрясающий набор полезных веществ! Здесь экстракты календулы и ромашки, оказывающие противовоспалительное действие; хлорофиллипт, экстракты зеленого чая и сосновых почек, регулирующие работу сальных желез и уменьшающие производство себума; масло кунжута, рыжика и макадамии, нормализующие водно-липидный баланс; а также комплекс ЕNDEMIX™, оказывающий антиоксидантное действие.

Регулярное применение средства гарантирует комплексную поддержку коже — качественное увлажнение и регенерацию, питание и матирование. Кожа будет выглядеть идеально в течение всего дня!

Примерная стоимость — 310 рублей.

База под тени от Eveline Cosmetics

Взгляд женщины — это всегда загадка! Он может быть нежным, полным искренности и любви, нарочито холодным или призывно манящим. Но в любом случае он должен быть красивым.

База под тени от Eveline Cosmetics упрощает эту задачу — легко наносится и распределяется, увеличивает интенсивность цвета теней и гарантирует стойкость на протяжении 24 часов! В качестве дополнительных бонусов — забота о коже век. Средство увлажняет и питает область вокруг глаз, предупреждает появление морщинок. Активные ингредиенты состава — гиалуроновая кислота, экстракт шелка и витамины А, Е и F.

Примерная стоимость — 130 р.

Термальная вода La Roche-Posay

В солнечное время года кожа как никогда нуждается в порции живительной влаги. Наряду с достаточным питьевым режимом, следует обратить внимание на косметические средства, которые улучшат ее состояние и помогут справиться с ощущением сухости и дискомфорта. Термальная вода на основе природного антиоксиданта селена, минеральных солей и олигоэлементов — то, что нужно!

Она увлажняет и смягчает кожу, снимает раздражение и зуд, нейтрализует повреждающее действие свободных радикалов. Ее можно использовать в качестве дополнительного средства при лечении кожных заболеваний — экземы, атопического дерматита, акне. Лечебные свойства термальной воды La Roche-Posay доказаны в ходе 12 масштабных исследований.

Примерная стоимость — 371 рубль.

Сухое масло для лица и тела Oils of Nature от Eveline Cosmetics

Уникальный продукт для ухода за кожей лица и тела, а также волос — это сочетание драгоценных растительных масел и изысканного аромата французских духов. Это средство, которое вызывает самые приятные ассоциации и оставляет после себя неизгладимое впечатление.

Сухое масло интенсивно разглаживает кожу, увлажняет и питает, делает гладкой и шелковистой. Средство моментально впитывается и не образует жирной пленки. Это роскошь, доступная каждому!

Примерная стоимость — 232 рубля.

База под помаду от Eveline Cosmetics

Это весной модные тенденции предписывают носить красные, винные, шоколадные, бордовые, малиновые и клубничные оттенки помад! Впрочем, это не важно, главное — чтобы губы женщины оставались соблазнительными. Специально подобранное средство под губную помаду обеспечит идеальный, устойчивый макияж губ. Основа увлажнит и напитает чувствительную кожу, скроет маленькие погрешности и сделает улыбку неотразимой. Формула базы обогащена гиалуроновой кислотой, витаминами А и Е.

Примерная стоимость — 230 р.

Регенерирующий гель «ЛИТА-ЦВЕТ-2»

Этому уникальному препарату доверяют косметологи, пластические хирурги и военные врачи. А все потому, что у него широкий спектр применения и высокая эффективность. Но пригодится он не только в кабинетах медицинских учреждений, но и в быту.

Его стоит взять с собой, собираясь в отпуск, на дачу, на природу и в морской круиз. При необходимости он снимет боль и ускорит заживление царапин, ожогов, порезов, ссадин и ран после укусов домашних животных. Окажет «скорую помощь» в качестве восстанавливающего средства после косметологических процедур — пилингов, инъекций, эпиляции и лазерных технологий. Средство не оставляет келоидных рубцов и совсем незаметно на коже.

Примерная стоимость — 575 рублей за 30 мл.

Будьте красивы и здоровы!

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