«У гримера тряслась рука?»: неаккуратный макияж Натальи Штурм насмешил поклонников

Российская певица и писательница Наталья Штурм похвасталась перед поклонниками своей боевой раскраской для съемок, кокетливо вытянув губки. Но вместо восторга публика отметила, что макияж смотрится неопрятным, а его расплывшиеся линии кажутся излишне вызывающими.

Исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм всегда умеет привлечь к себе внимание, предпочитая быть броской звездой эстрады и зачастую выделяясь при помощи яркого цвета волос, нескромных нарядов и, конечно же, вызывающего мейк-апа. Однако на этот раз желание артистки зрительно увеличить свои губы обернулось неудачей, и ее макияж был высмеян поклонниками в сети.

Наталья представила поклонникам свой образ для съемок, сделав фотографию прямо перед выходом на сцену. Уложенные волосы, ярко выделенные глаза и красная помада привлекли внимание публики сети. В особенности модные критики отметили контур карандашом, нарисованный далеко за пределами границы губ, поскольку получившаяся картина совершенно не красила артистку, а напротив, вызывала неприятное ощущение дешевого внешнего вида.

Такой стиль в макияже был в моде, по заверениям пользователей сети, в далекие 90-е годы, когда грамотно краситься практически никто не умел. И посему публика на все лады раскритиковала певицу, потребовав без промедления смыть все это с себя. «Вы контура губ не видите?» «Наталья, можете злиться на меня, но губы накрашены неровно и некрасиво» «У гримера тряслась рука? Срочно смыть и перекрасить!» «Зачем красить губы за пределами их границ?» «Ну что за макияж?» «Наталья я вас уважаю, но то, как вы красите губы… пардон, это ужасно» «И вы с такими губами сниматься пошли?»

Однако смутить Наталью не так-то легко. Артистка уверена, что все, что с ней связано, не может быть некрасивым, и даже выставила на продажу свое поношенное белье, пребывая в убеждении, что его непременно быстро раскупят. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!