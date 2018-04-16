Что случилось со средством-легендой Benefit?

Новое — это хорошо забытое старое. Рассказываем про наше любимое средство от Benefit и о том, что в нем изменилось.

Гель для бровей Gimmie Brow в этом сезоне усовершенствовал формулу. Новинка понравится девушкам с тонкими и редкими бровями — новое средство Gimmi Brow+ поможет вам сделать брови густыми и объемными в одно движение!

У средства очень удобная щеточка, при помощи которой средство легко распределяется. Микроволокна в составе сделают даже самые тонкие брови густыми и выразительными, сохраняя при этом их естественность. Бонус — новинка представлена в пяти оттенках, так каждая девушка сможет найти свой единственный!