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Что случилось со средством-легендой Benefit?
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Что случилось со средством-легендой Benefit? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Новое — это хорошо забытое старое. Рассказываем про наше любимое средство от Benefit и о том, что в нем изменилось.
Гель для бровей Gimmie Brow в этом сезоне усовершенствовал формулу. Новинка понравится девушкам с тонкими и редкими бровями — новое средство Gimmi Brow+ поможет вам сделать брови густыми и объемными в одно движение!
У средства очень удобная щеточка, при помощи которой средство легко распределяется. Микроволокна в составе сделают даже самые тонкие брови густыми и выразительными, сохраняя при этом их естественность. Бонус — новинка представлена в пяти оттенках, так каждая девушка сможет найти свой единственный!
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