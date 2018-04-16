Живой Кен потратил на эпиляцию 70 тысяч евро

Красавчик, прославившийся своим сходством с куклой Кеном, сейчас отдыхает в Марбелье, на побережье Испании. И не упускает возможности похвалиться не только своей идеальной фигурой, но и гладкой кожей. Неудивительно: ведь Родриго потратил на несколько курсов эпиляции всего тела 70 тысяч долларов.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)

15 Апр 2018 в 11:46 PDT В то время, как брутальные мужчины гордятся своей внешностью, в том числе и волосами на теле, 34-летний герой многих шоу решил, что это вредит его образу. И без сожаления расстался с приличной суммой, чтобы убрать лишнюю растительность. Правда, на фоне того, что на 60 своих пластических операций он потратил больше полумиллиона евро, цифра в 70 тысяч кажется не такой уж большой. Тем более, деньги, вложенные во внешность, к нему быстро возвращаются. Например, недавно он подписал контракт с кинокомпанией Warner Bros. Сумма контракта исчисляется шестизначной цифрой. Компания собирается снимать фильм о жизни Альвеса, а главную роль сыграет он сам.

При всей своей популярности и усовершенствованной внешности, личная жизнь Родриго оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что его постоянно видят с разными девушками, Альвес до сих пор не завел ни с кем серьезных отношений. Одиночество стало настолько тяготить молодого человека, что он приехал за невестой в Россию, и даже попробовал найти любовь на реалити-шоу «Дом-2». Но и здесь у него ничего не получилось.

Тем не менее, живой Кен не теряет надежды все-таки встретить свою Барби. Родриго мечтает найти свою половинку, которая будет такой же фанаткой моды и красоты, как он сам. «Большинство моих друзей-девушек, таких как София Вегас, Пикси Фокс и Хлои Хан, очень гламурны, и у них было много пластических операций», — признавался Альвес в интервью. Похоже, пластика и уход за собой — это главная тема, которой Кен собрался заинтересовывать барышень. Вот только интересно ли это будет его избраннице? Будем надеяться, что все усилия молодого человека по уходу за собой не пропадут даром, и найдется та, которая оценит его старания и жертвы ради красоты.

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