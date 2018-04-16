Тренд из Instagram: макияж глаз с использованием (о, ужас!) насекомых

Ну что, трепещите! Обычно при встрече с жуками мы визжим и зовем смельчака, который нейтрализует опасность и спасет нас от вселенского зла (вы ведь тоже так делаете, да?). Тем временем, визажист-самоучка из Instagram по имени Жасмин Ахумэда приклеивает насекомых прямо на лицо (чем не часть макияжа) и даже делает так, что все это выглядит вполне себе впечатляюще.

Жасмин использует мертвых кузнечиков, пауков, моль, тлю и прочих очаровательных жуков (это был сарказм). Более того, в одном из вариантов макияжа она даже использовала тарантула.

Тех, кто хочет воссоздать макияж Жасмин, она предупреждает, что главное — идеальная чистота. Визажист рассказала, что крайне важно создавать между кожей и жуком барьер, который не позволит им соприкасаться. В ее случае это «драгоценные» камни и крупные капли клея для ресниц. Но больше всего Жасмин просит всех

фриков

энтузиастов быть гуманными, когда речь идет о поиске экспонатов для макияжа. Она никогда не убивала жуков ради своих бьюти-экспериментов, а вместо этого искала уже отошедших в мир иной или же покупала в зоо-магазинах, где они продаются в качестве корма для некоторых домашних животных.

Благодарным читателям заранее сообщаем — в подборку вошли более менее терпимые представители членистоногих, самый сок ищите в аккаунте @butterflyjasmine49. Да прибудет с вами сила!