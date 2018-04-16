Тренд: макияж глаз с использованием насекомых

Внимание: не для слабонервных! Если вы падаете в обморок от вида божьей коровки, советуем беречь свою психику, а если, наоборот, любите пощекотать себе нервы — радуйтесь, вот вам немного трэша для утра понедельника.

Ну что, трепещите! Обычно при встрече с жуками мы визжим и зовем смельчака, который нейтрализует опасность и спасет нас от вселенского зла (вы ведь тоже так делаете, да?). Тем временем, визажист-самоучка из Instagram по имени Жасмин Ахумэда приклеивает насекомых прямо на лицо (чем не часть макияжа) и даже делает так, что все это выглядит вполне себе впечатляюще.

@butterflyjasmine49

Жасмин использует мертвых кузнечиков, пауков, моль, тлю и прочих очаровательных жуков (это был сарказм). Более того, в одном из вариантов макияжа она даже использовала тарантула.

@butterflyjasmine49

Тех, кто хочет воссоздать макияж Жасмин, она предупреждает, что главное — идеальная чистота. Визажист рассказала, что крайне важно создавать между кожей и жуком барьер, который не позволит им соприкасаться. В ее случае это "драгоценные" камни и крупные капли клея для ресниц. Но больше всего Жасмин просит всех фриков-энтузиастов быть гуманными, когда речь идет о поиске экспонатов для макияжа. Она никогда не убивала жуков ради своих бьюти-экспериментов, а вместо этого искала уже отошедших в мир иной или же покупала в зоо-магазинах, где они продаются в качестве корма для некоторых домашних животных.