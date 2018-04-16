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Просьба выглядеть счастливой взбесила модель
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Просьба выглядеть счастливой взбесила модель 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Plus-size модель Джессика Вэндер Лихи рассказала о дискриминации, которую ей постоянно приходилось терпеть на протяжении 10-летней карьеры. Об этом сообщает Metro.
По словам Лихи, во время съемок для большинства рекламных кампаний фотографы отдавали предпочтение моделям со стандартными пропорциями, относясь к ней как к «плюшевому цыпленку».
На последней фотосессии фотограф сказал Лихи просто улыбаться и выглядеть счастливой, в то время как более стройных моделей попросили позировать сексуально. «Но мы тоже хотим быть сексуальным. Мы хотим делать все то, что делают наши худые коллеги. Нам не нравится быть „плюшевыми цыплятами“», заявила 30-летняя модель. Она также добавила, что каждая достойна выглядеть и чувствовать себя привлекательной, а модная индустрия должна быть более тактичной, устанавливая идеалы красоты.
«Несмотря на то, что движение боди-позитив сейчас очень распространено, полные модели все равно остаются в меньшинстве. Крупные женщины все еще воспринимаются смешными, счастливыми и безобидными», — пожаловалась Лихи.
В апреле plus-size модель Анна Обрайен пристыдила охранника отеля за то, что он попросил ее прикрыться во время съемки в бикини в лобби. «Смешно, я фотографируюсь в купальниках по всему миру, и единственным местом, где мне сказали прикрыться, был Лас-Вегас», — написала модель в своем Instagram после инцидента.
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