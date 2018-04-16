Участниками выставки INTERCHARM Professional — 2018 станут более 500 компаний из 19 стран

Индустрия красоты развивается очень динамично, изо дня в день появляются свежие решения и продукты в косметологии, парикмахерском искусстве, нейл-арте. Чтобы быть в тренде, необходимо постоянно следить за новинками. Для этого можно ежедневно мониторить специализированные сайты либо посетить крупнейшую в России XVII Международную выставку профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты INTERCHARM Professional, которая пройдет с 25 по 27 апреля в подмосковном выставочном центре «Крокус Экспо». На его площадке разместятся стенды более 500 компаний из 19 стран.

Новые решения индустрии красоты

"Мы собрали на одной площадке компании, которые представляют товары, услуги и технологии для салонов красоты, клиник, спа, а также специалистов, работающих в бьюти-индустрии: врачей-косметологов, парикмахеров, нейл-мастеров, стилистов, визажистов и владельцев клиник. Многие из них готовят к выставке новинки и обучающие программы по новым технологиям", — сообщила генеральный директор компании-организатора Reed Exhibitions Russia Анна Дычева-Смирнова.

Среди ожидаемых новинок INTERCHARM Professional — 2018 — натуральная продукция из Южной Кореи (K-Beauty), которая пользуется сейчас большой популярностью. На мероприятии можно будет увидеть и попробовать около 50 новых брендов косметики из этой страны.

Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка MyGenetics презентует генетический тест для определения особенностей кожи, заложенных в ДНК. Исследование проводится с помощью специальной ватной палочки, которая после сбора материала с внутренней поверхности щеки отправляется в лабораторию. На основе генетической информации подбирается персональный набор косметики и процедур по уходу за кожей.

Компания «Арома-Стиль» продемонстрирует серию косметики с экстрактом улитки и гиалуроновой кислотой нового бренда Woman’s Bliss. На стенде американского производителя DMK также появятся свежие бьюти-релизы, в том числе крем NutraScreen Crème с рисовым протеином. И это далеко не все новинки. Помимо презентаций, для гостей выставки будут проводиться многочисленные мастер-классы опытных косметологов.

Стилисты, парикмахеры, колористы и мастера нейл-арта тоже не останутся без должного внимания и смогут познакомиться с интересными предложениями игроков индустрии красоты. Как отметила Анна Дычева-Смирнова, на выставке будет представлен большой выбор косметических масок — от альгинатных до светодиодных. Не забыли организаторы и про сильную половину человечества. Посетителям покажут возможности мужской косметологии — специальные линейки для волос, кожи лица и ногтей.

Деловая программа

В текущем году организаторы выставки составили внушительную деловую программу, в которую вошли конгрессы, конференции, тематические школы и бизнес-лаборатории. «Мероприятия деловой программы будут полезны владельцам, главным врачам, топ-менеджерам клиник косметологии и салонов красоты с медицинской лицензией, а также врачам-косметологам», — отметила Анна Дычева-Смирнова.

На I конгрессе «Сочетанные технологии эстетической медицины», посвященном аппаратным методикам в косметологии и эстетической медицине, спикеры расскажут о том, как современные решения позволяют достигать максимально эффективного результата в лечении и реабилитации пациентов. В рамках мероприятия состоится шоу роботов-андроидов.

Участники IX бизнес-лаборатории «Риски эстетической медицины» обсудят потребительские предпочтения в сфере косметологии и опыт продвижения клиник красоты в Instagram. Сразу пять тематических секций откроется на XXI Международном конгрессе по прикладной эстетике. Также пройдет Школа для косметологов LNEstheticSchool с демонстрацией процедур и видеопоказами.

На конференции «Инъекционная косметология: настоящее и будущее» ведущие эксперты обсудят ключевые открытия в области биологии и физиологии кожи за последние несколько лет, оказавшие сильное влияние на развитие инъекционной косметологии, биодеградацию дермальных имплантов, а также представят анализ инъекционного рынка в России в 2017 году. О кадрах и критериях успешного бизнеса в индустрии красоты пойдет речь на XVII конференции «Менеджмент салонов красоты».

Еще одно интересное мероприятие — Школа ногтевого сервиса, в рамках которой участники пройдут мастер-классы и обсудят новые тенденции салонного дизайна ногтей, аппаратную обработку, восстановление и укрепление натуральной ногтевой пластины.

Бьюти-тур для начинающих косметологов

Для начинающих косметологов — выпускников и студентов специализированных учебных учреждений, авторизованных в программе INTERCHARM Mentorship, организаторы придумали специальную услугу, чтобы они не заблудились на обширной территории и получили необходимую информацию о представленной продукции. В течение часа они будут знакомиться с основными компаниями российского рынка косметологии, ассортиментом косметических и инъекционных препаратов, необходимых врачу-косметологу, задавать вопросы специалистам и участвовать в мастер-классах.

Одним из самых зрелищных событий выставки станет XXI Открытый чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Кроме того, на главной сцене в режиме нон-стоп пройдут мастер-классы и гала-показы ведущих зарубежных и российских стилистов, представляющих весенние новинки известных мировых брендов.

"Ежегодно в мире проходят сотни выставок и конгрессов, посвященных косметологии и пластической хирургии, косметической продукции и новым методикам в этой области. Молодость, красота и здоровье вне возраста — это неизменный тренд последнего десятилетия. В России единственным соизмеримым по масштабу и аналогичным зарубежным выставкам продуктов и технологий эстетической медицины и косметологии является проект INTERCHARM Professional", — заявила Анна Дычева-Смирнова.

Чтобы посетить INTERCHARM Professional — 2018, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и приобрести билет.