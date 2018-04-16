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3D‐портрет человека теперь можно создать за несколько секунд
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3D‐портрет человека теперь можно создать за несколько секунд 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты создали новое программное обеспечение, благодаря которому 3D‐модель любого человека можно создать за несколько секунд. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Подобные программы обычно использовали для создания видеоигр и виртуальной реальности, чтобы спроектировать 3D-объекты и модели людей. Однако для наложения таких эффектов требовалось специальное оборудование. Новый алгоритм позволяет осуществлять те же действия, без дополнительной техники и очень оперативно. Создание модели стало возможным после выполнения трех шагов.
Человек должен несколько секунд двигаться (желательно вокруг себя), после этого программа проанализирует эти действия и создаст 3D модель. Искусственный интеллект сначала фокусируется на форме тела человека, потом помещает модель в T-форму и в конце концов 3D проекция получает структуру, цвет (алгоритм моделирует волосы, одежду и кожу человека).
31‐летний геймер из США потратил 70 тысяч долларов на мобильную игру Fate/Grand Order. Его родители не в курс того, сколько денег уходит у сына на мобильное приложение. Большую часть своей жизни, американец посвящает игре. Он отрывается от любимого занятия только для вождения автомобиля, приема ванны и сна. Просыпается и засыпает мужчина вместе с мобильником.
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