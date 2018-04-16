3D‐портрет человека теперь можно создать за несколько секунд 

Специалисты создали новое программное обеспечение, благодаря которому 3D‐модель любого человека можно создать за несколько секунд. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Подобные программы обычно использовали для создания видеоигр и виртуальной реальности, чтобы спроектировать 3D-объекты и модели людей. Однако для наложения таких эффектов требовалось специальное оборудование. Новый алгоритм позволяет осуществлять те же действия, без дополнительной техники и очень оперативно. Создание модели стало возможным после выполнения трех шагов.
Человек должен несколько секунд двигаться (желательно вокруг себя), после этого программа проанализирует эти действия и создаст 3D модель. Искусственный интеллект сначала фокусируется на форме тела человека, потом помещает модель в T-форму и в конце концов 3D проекция получает структуру, цвет (алгоритм моделирует волосы, одежду и кожу человека).
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