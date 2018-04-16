Какая парфюмерия считается нишевой и чем она отличается от всей остальной

Какая парфюмерия называется нишевой

Другое название нишевой парфюмерии — селективная. В целом, и по названию понятно, что ее не купишь в любом косметическом магазине — подразумевается некая элитарность. Некоторые думают, что такие ароматы отличаются тем, что стоят в разы дороже обычных. Но это не совсем так.

Вернее, так, но исключительность селективной парфюмерии не в цене. А в способе изготовления и составе. Но обо всем по порядку. Чтобы понять суть нишевых ароматов, нужно понимать принципы их производства.

«Я так вижу»

Каждый год в парфюмерии задаются определенные модные тенденции. Когда-то все сходили с ума по уду, в другой же год было актуально добавлять в ароматы розу, потом пришло время ванили, и так далее. Так вот, нишевые парфюмеры этим тенденциям совершенно не следуют. Они создают свои нотные станы ароматов исключительно исходя из своего видения прекрасного.

Эксклюзивный статус селективной парфюмерии определяется тем фактом, что количество экземпляров всегда ограничено. Дело в том, что для изготовления таких ароматов используются только натуральные ингредиенты, органическое сырье. В массовое производство их не запустишь.

Еще одна отличительная особенность «нишэто способность удивительным образом раскрываться на теле. Вы никогда не услышите, что один и тот же селективный парфюм звучит одинаково на разных людях. Все дело, опять же, в составе. Синтетические масс-маркет духи — это стойкое соединение, которое не способно „играть“. А вот селективные, из натурального сырья — способны! Они вступают в реакцию с индивидуальным запахом каждого человека и каждый раз образуют новый „букет“.

Еще одна приятная особенность таких ароматов — они не рекламируются. Соответственно, выбирая аромат из селективной линейки, вы можете быть уверены, что он будет только на вас.

Кстати, селективная парфюмерия не имеет гендерных различий. Почти все ароматы имеют пометку унисекс — их можно носить как мужчинам, так и женщинам. Это свойство опять же обусловлено особым сырьем для производства. Натуральный состав позволяет контактировать с кожей и раскрываться по-разному. На женщинах селективы раскрываются нежнее, чем на мужчинах, и звучат мягче.

Чтобы лучше познакомиться с селективной парфюмерией и на себе прочувствовать ее отличие от массового производства, лучше всего обратиться к проверенным временем нишевым брендам.

Montale

Именно Пьер Монталь заставил весь мир полюбить пьянящий уд. Он сумел так мастерски соединить традиции восточной парфюмерии и французские техники, что его бренд стал вожделенным для всех ценителей ароматов. Пьер Монталь — признанный король уда. До сих пор ни у кого нет такого количества и качества ароматов с этим драгоценным ингредиентом.

Byredo

Byredo — шведский бренд с интересной историей названия: оно происходит от английского „by redolence“ — „необязательные ароматы“. Но вряд ли к продуктам этого парфюмерного дома применим такой термин. Для разработки ароматов выбираются очень редкие ингредиенты, позволяющие создать оригинальные, неповторимые композиции. В большей степени ароматы можно характеризовать как роскошные и совершенно необычные. А еще они обладают невероятной, просто феноменальной стойкостью.

Dear Rose

На заре карьеры создательница марки Шанталь Роос работала над финальным звучанием легендарных ароматов XX века: Opium, L’Eau d’lssey, Le Mаle и многих других. Она знала, как постичь замыслы дизайнера и успешно воплотить их. Работая над собственными Dear Rose, она начала с чистого листа, на котором должна была появиться совершенно новая история.

У бренда существуют две селективные линии — одна эксклюзивная, а другая — оригинальная. Последняя посвящена разнообразным моментам в жизни женщины: историям, воспоминаниям, путешествиям, мимолетным впечатлениям, чувствам. Эксклюзивная адресована тем женщинам, которые ищут нечто особенное — в специальных изданиях благородная основа дополнена манящими аккордами.

Это всего лишь три примера, помимо них есть еще огромное количество ярких брендов, с которыми советуем срочно познакомиться, — Kilian, Creed, Le Labo, Frederic Malle, Serge Lutens, Jo Malone и другие.