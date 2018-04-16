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Как выбрать свой аромат?
BeautyHack.ru
2 часа назад
Женский форум
Фото:
BeautyHack.ru
Какие ассоциации рождают запахи, когда слушаешь их с закрытыми глазами?
Ксения Голованова
,
Маргарита Лиева
и
Ксения Вагнер
выбрали ароматы «вслепую» и рассказали о своих предпочтениях в парфюмерии в pop-up
бутике Chanel
Moscow Studio.
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