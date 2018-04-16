Легенды: 22 лучших шампуня всех времен

Шампуни с ароматом жвачки из детства и вулканическим пеплом в составе, для объема и глубокого очищения, для чувствительной кожи головы и с мгновенным wow-эффектом. В специальной подборке BeautyHack — 22 лучших шампуня, проверенных редакцией.

Для увлажнения

Увлажняющий шампунь с морским шелком Replenishing Moisture Shampoo, Alterna

Во-первых, это средство без сульфатов. Вообще-то сульфаты — совсем не зло, но после восстанавливающих и «напитывающих» процедур их лучше не использовать.

Во-вторых, — хотя, наверное, это все-таки во-первых! — голова после него наглядно демонстрирует всю разницу между шампунем дешевым и шампунем дорогим. Волосы — как у английской принцессы: нежнейшие, мягкие, блестящие. А главное — живые, прекрасные детской воздушностью и свежестью (чего никогда не дают дешевые шампуни с уймой силиконов).

В-третьих, он приятно пахнет морем — но ровно пока вы его вспениваете. На самих прядях — никаких войнушек с ароматом. Объема, правда, не ждите, зато гладкости и послушности — море.

Цена: 2 350 руб.

Ванна-шампунь с экстрактом банана Bain Restructurant a la Banane, Leonor Greyl

Leonor Greyl — это семейная французская компания с 50-летней историей, во главе которой сейчас стоит дочь основательницы Леонор Грейл. Главный принцип бренда — использование максимального количества натуральных компонентов (в составах нет парабенов, силиконов, производных фенола, но в этом шампуне есть, например, лаурил сульфат аммония). Обычно такой состав средств для волос смущает: в умеренном количестве силиконы делают волосы, которые любят пушиться, более гладкими, после мытья их легче укладывать. Но в случае с этим шампунем оценка — 5 из 5!

Его текстура напоминает мед, при нанесении на волосы и кожу головы шампунь отлично пенится (сульфат в составе стоит на втором месте). Он «вычищает» остатки стайлингов, но делает это очень деликатно, не «до скрипа», как шампуни глубокой очистки.

Средство работает по принципу «два в одном» (шампунь и кондиционер), и не требует использования маски, но можно дополнительно увлажнить волосы другим кондиционером. Результат — во время сушки феном появляется блеск, они не выглядят пересушенными, легко укладываются в красивую прическу, а результат может продержаться до трех дней. За эффект отвечает сок бананового дерева — он хорошо питает волосы, что значительно облегчает процесс расчесывания. А неоспоримый бонус такого компонента — яркий, «вкусный», но деликатный аромат!

Цена: 3 675 руб.

Увлажняющий шампунь The Therapist Calming Shampoo, Evo Всю линейку средств бренда так и хочется поставить на полочку в ванной — минималистичные стильные упаковки радуют глаз по утрам и вечерам. Но дизайн упаковки — далеко не единственное достоинство шампуня. Он не только избавляет кожу головы от ощущения сухости, но и защищает их от UVA/UVB лучей. Кстати, подходит средство для всех типов волос: окрашенных, натуральных и даже вьющихся.

Приятный аромат чувствуется в течение дня, но не раздражает, а наоборот, притягивает приятным сладковатым запахом. Текстура у средства достаточно жидкая (будьте аккуратны, когда открываете упаковку — оно может «утечь» с ваших волос раньше положенного). Но комфортные ощущения на коже головы и волос после использования того стоят.

Многие увлажняющие шампуни грешат тем, что «убивают» объем волос. Но только не этот — он как будто дополнительно добавляет его волосам. И мыть голову с ним вы не станете чаще или реже обычного, поэтому смело вносите его в список своих «любимчиков» на постоянной основе.

Цена: 1 600 руб.

Шампунь For Moisture&Control, Oribe

Волосы всегда нуждаются в увлажнении, а после долгих холодов — и подавно. Эффект от уходовых процедур в салоне всегда нужно поддерживать дома, поэтому важно подобрать правильный шампунь.

Шампунь For Moisture&Control создан для обезвоженных волос и обещает экстраувлажнение. Но с ним эту процедуру можно смело отложить на 2-3 дня: средство не только дает обещанное увлажнение, но и тщательно очищает волосы даже после сильных укладок. Дважды промывайте голову шампунем (имеет приятный аромат с кислинкой и неплохо пенится), после чего наносите бальзам из этой же серии. У средств богатый ухаживающий состав, в который входят экстракты калахарской дыни, личи, цветка эдельвейса, семян подсолнечника, японского корня и янтаря.

Цена: 3 100 руб.

Шампунь Plumping.Wash, Kevin Murphy

Фишка этой линии — запах с ягодной кислинкой. А благодаря шампуню Plumping.Wash волосы не пушатся и легко укладываются без дополнительных средств.

Если вы привыкли мыть голову раз в два дня, то Kevin.Murphy сможет удивить — волосы будут свежими все три, даже не понадобится сухой шампунь. Уже после первого применения можно заметить хороший объем: достаточно высушить волосы феном, опустив голову. Шампунь не дает обильной пены, но двух нажатий дозатора вполне достаточно, чтобы тщательно промыть все участки.

Цена: по запросу

Для частого использования

Мягкий шампунь-уход для волос Gentle Conditioning Shampoo, Caudalie

Самый нежный и деликатный шампунь от Caudalie можно использовать второпях — он настолько хорошо смягчает волосы, что кондиционер после него зачастую не нужен. При всей своей натуральности и деликатности волосы и кожа головы очень хорошо очищаются, становятся блестящими и послушными. «Звезда» всех средств Caudalie — виноград — присутствует и в составе шампуня. А если точнее, среди ингредиентов есть виноградный уксус и экстракт косточек винограда — они ухаживают за волосами, укрепляют и защищают их от внешних агрессивных воздействий и дают эффект легкости. Дополнительный бонус — приятный аромат цветков винограда, который ощущается в волосах в течение дня».

Цена: 875 руб.

Шампунь Sunsorials, Matrix

Появились первые лучи солнца, стало тепло, а значит, пора задуматься не только о защите кожи от УФ-лучей, но и волос. Шампунь Sunsorials распределите на влажных волосах легкими массирующими движениями по всей длине, после чего наносите маску на 3-5 минут и промывайте волосы теплой водой. Вам понравится блеск, который приобретают волосы после этого комплекса, а еще — они не путаются, легко расчесываются и находятся под защитой.

В составе шампуня и маски — экстракт подсолнечника (обладает антиоксидантными свойствами) и керамиды (восстанавливают волосы изнутри), а спрей содержит витамин Е (отвечает за увлажнение). Кстати, вся гамма подходит даже для окрашенных волос.

Цена: 820 руб.

Шампунь для чувствительной кожи головы Balance Shampoo, System Professional

Если вы хоть раз чувствовали дискомфорт или даже зуд после мытья головы, то, скорее всего, ваша кожа головы относится к чувствительному типу и ей нужен особый уход. После шампуня Balance кожа головы начинает дышать — сразу задумываешься, а выполняли ли свою работу предыдущие средства? В составе формулы содержится крайне благоприятный для сухой и чувствительной кожи головы ph-фактор, а активные ингредиенты увлажняют волосы и защищают их от пересушивания. Оценить шампунь можно еще и с точки зрения объема — волосы после него укладываются очень пышно. А чтобы усилить влияние ингредиентов на кожу головы, наносите сыворотку Alpha Energy от System Professional.

Цена: 1156 руб.

Шампунь для стимуляции роста волос Shampoo Stimulating hair growth for normal scalp, Lundenilona

В этой линейке есть средства для трех типов кожи головы: сухой, нормальной и жирной. Конкретно этот шампунь — для нормальной кожи головы. У него приятный, немного сладковатый запах, а в составе имеется экстракт белого люпина, который борется со всеми видами алопеции и благотворно влияет на цикл жизни волоса. Протеины амаранта отвечают за восстановление гидролипидного слоя, пантенол и масло ши увлажняют и укрепляют волокно волоса, а витамины В5, В6 и комплекс из морских водорослей восстанавливают защитные механизмы кожи головы. Шампунь очень приятный и мягкий, волосы после него легкие, но увлажненные, нет чувства стянутости кожи головы. После укладки лежат отлично и не пушатся. Что касается чудодейственного эффекта стимулирования роста волос, то на него нужно время, хотя бы несколько месяцев. Но отзывы довольных клиентов с результатами до и после пестрят и на официальном сайте.

Цена: 990 руб.

Шампунь для интенсивного блеска Professionals Oil Reflections, Wella

Легкий увлажняющий шампунь предназначен именно для создания блеска на волосах. Специальная технология EDDS защищает кутикулу от свободных радикалов, а масло камелии и экстракт белого чая настолько мягко очищают волосы, что средство подходит даже для окрашенных волос. У шампуня легкий свежий аромат, он обильно пенится.

После применения волосы будто скрипят, но эффект не такой, как от шампуней для глубокого очищения — тут, скорее, полировка. Появляется небольшой объем волос, и локоны действительно блестят, не путаются. Поэтому на средство можно надеяться, когда нужен именно вау-эффект: придать волосам хороший и здоровый вид «на выход». Подойдет и для частого использования, если будете регулярно использовать увлажняющие маски и кондиционеры.

Цена: 819 руб.

Интенсивный питательный шампунь Top Care Repair Hydra Hair, Lisap

Итальянский бренд Lisap был основан в Милане в 1952 году. Это семейная компания, которой сейчас управляет уже третье поколение семьи Локателли. Основной фокус бренда — работа с профессионалами, поэтому весомую часть ассортимента составляют средства для окрашивания, разглаживания и завивки волос, стайлинги. И от этого уходовая линия, которая тоже есть у Lisap, становится еще более ценной.

Если вы не любите насыщенных ароматов, большого количества пены, и ищете просто хорошо работающий шампунь, который вымоет кожу головы, уберет остатки стайлингов и позволит кондиционеру или маске для волос завершить начатое дело, то знайте — Hydra Hair именно такой. Имеет очень сдержанный, сладковатый аромат, экономно расходуется и почти не пенится. Волосы после него не сухие и рассыпчатые. Важно: он очень деликатный, нет ощущения «скрипа» волос», при этом тонкие пряди после использования шампуня сохраняют объем. Причина такого эффекта в составе. В нем есть, например, экстракт папируса, который имеет кондиционирующие свойства.

Цена: 718 руб.

Для глубокого очищения

Шампунь-эксфолиант «Детокс» The Cleanse Clarifying Shampoo, Oribe

Средство и по упаковке, и по текстуре больше всего похоже на мусс для укладки. На деле это очищающий детокс-шампунь темно-серого цвета: пара нажатий на дозатор — и нужное количество средства для длинных волос у вас в ладони. Нанесите его на кожу головы и по всей длине массажными движениями, тщательно вспеньте, а затем смойте. Средство очищает до скрипа — его слышишь уже после первого раза, так что повторно мыть голову не обязательно. Рекомендуем этот шампунь после тяжелых укладок с большим количеством стайлинговых средств — очищает на «раз-два».

При контакте с водой текстура мусса преобразуется в кремообразную обильную пену. Приятный бонус — богатый состав ухаживающих компонентов: уникальный комплекс Oribe Signature (экстракты арбуза, личи и цветка эдельвейса), вулканический пепел (работает как эксфолиант) и экстракты морских водорослей, зеленого чая и папайи.

Цена: 3 370 руб.

Шампунь Balance Pure Purifying Shampoo, Wella

Производители заявляют — шампунь обеспечивает глубокое очищение волос и кожи головы от накопившихся внешних загрязнений и стайлинговых средств. Но даже если пользоваться им один-два раза в неделю, этого будет вполне достаточно, чтобы кожа головы оставалась чистой и не пересыхала. Хотя в составе есть экстракт лотоса, увлажняющий волосы, а также кератин — тонизирующий и восстанавливающий компонент.

Сам шампунь прозрачный — при контакте с водой мгновенно превращается в обильную пену, поэтому даже для длинных волос хватает небольшого количества. Вам понравится и цветочный аромат — напоминает изысканный парфюм. Но главный бонус — результат. Волосы становятся мягкими и блестящими, как после полноценного ухода.

Цена: 465 руб.

Успокаивающий шампунь-уход Dercos Ultra-Soothing Shampoo, Vichy

Успокаивающий шампунь для сульфатов предназначен для нормальных и жирных волос, при этом производители выделили три типа повреждения: механические (от резинок и расчесок), тепловые (от фенов и утюжков) и химические (от красок и неправильно подобранных средств). Любой из этих типов повреждения приводит к дискофморту кожи головы. Тут-то и приходит на помощь шампунь от Vichy.

Средство не только успокаивает кожу, но и усиливает ее сопротивляемость вредным воздействиям. Текстура у шампуня гелевая, пахнет приятно и ненавязчиво: белыми цветами, цитрусовыми, сандаловым деревом и мускусом.

Хоть и не содержит сульфатов, пенится очень хорошо и в первого раза хорошо очищает волосы. Ощущения стянутости или дискомфорта не возникает, а волосы остаются чистыми в течение двух дней — не приходится менять режим мытья головы. Отличная находка для тех, кто в постоянном поиске шампуня, который очищал бы голову одновременно бережно и интенсивно».

Цена: 842 руб.

Шампунь LuxeOil Keratin Protect Shampoo, System Professional

Шампунь из линейки LuxeOil понравится обладательницам тонких волос — он заметно уплотняет каждый волосок без эффекта утяжеления. Многие питательные шампуни перенасыщают волосы и лишают их объема и естественной текстуры — за LuxeOil такого «греха» не заметите.

Средство идеально очищает кожу головы от загрязнений и остатков стайлинговых средств, а поверхность волоса становится гладкой и готовой к новым укладочным свершениями. Аромат напоминает леденцы из детства, но в течение дня не ощущается в волосах — он деликатно уступает место парфюму. В составе шампуня — кератин, восстанавливающий локоны и делающих их более эластичными, поэтому если ваши волосы окрашены или просто повреждены — берите на заметку!

Цена: по запросу

Очищающий шампунь «Обливион», R+Co Шампуней для глубокого очищения много, но R+Co шагнули дальше — их средство не только помогает справиться с загрязнениями, но и сделать ярче цвет волос. Шампунь справляется с остатками стайлиногвых средств (в частности, лака для волос) и убирает невидимый глазу налет от жесткой водопроводной воды — в результате волосы чистые, мягкие и здоровые.

Отдельно можно выделить аромат — как и у других средств марки, шампунь «Обливион» имеет свою личную парфюмерную композицию из нот лимона, мандарина, эвкалипта и зеленого чая. А среди ингредиентов — экстракт розмарина, очищающий каждый волосок, кокосовое масло из Бразилии, японский орешник и масло чайного дерева.

Цена: 1 800 руб.

Для объема

Шампунь Fully Loaded, TIGI Bed Head

Мы любим этот бренд за яркие, стильные и порой необычные упаковки, дерзкие и меткие названия и wow-эффект. Оба средства из линейки Fully Loaded по текстуре напоминают желе и пахнут жвачкой «Hubba-Bubba» со вкусом лесных ягод: ароматы сразу же возвращают в детство. Шампунь не сильно пенится, но это не сказывается на его способностях. Главная задача — обеспечить прикорневой объем, и с этим он прекрасно справляется, а кондиционер оказывает дополнительную помощь и способствует легкому расчесыванию волос после мытья. Их можно просто высушить с помощью фена и круглой расчески (этим супер-хаком с нами поделился известный российский парикмахер-стилист Роман Моисеенко, другие хитрости идеальной укладки по его рецепту можно прочитать здесь), и вот вам объем без лишних движений. Восторг!

Цена: 905 руб.

Шампунь Dream Big Instant Volumizing Shampoo, Serge Normant

Западные журналисты, блогеры и парикмахеры сходят с ума по собственной линейке парикмахера Сержа Нормана, который снимает обложки для Allure и отвечает за волосы Марго Робби Джулии Робертс , Жизели и Сары Джессики Паркер . В большой линейке Dream Big есть и стайлинг, и шампунь, который не утяжеляет волосы и придает им сокрушительный объем, который выдерживает целые дни до мытья.

Цена: около 1 500 руб.

Шампунь для объема тонких волос Body Full Shampoo, Redken

Калифорнийский звездный парикмахер Тре Мэйджор, среди клиентов которого Мэри Джей Блайдж и комедиантка Аманда Силс, хвалит классический шампунь Redken из линейки Full Body. Правда, если соберетесь последовать его совету, то имейте в виду, что марка недавно перезапустила эту линейку — и теперь серия для объема называется Beach Envy.

Цена: около 2 800 руб.

Объемообразующий шампунь и кондиционер Rare Oil Volumizing Shampoo, Marula Oil Сочетание слов «масло» и «объем» на упаковке шампуней раньше сложно было встретить — в результате были либо увлажненные и максимально приглаженные волосы, либо тусклая «пушистость». Но средства Marula Light из премиальной линейки Paul Mitchell произвели революцию — они и увлажняют волосы, и придают заметный объем.

Все дело в том, что молекулу масла удалось уменьшить до таких размеров, чтобы даже самые тонкие и хрупкие волосы не страдали от утяжеления и быстрого загрязнения. Но при этом все полезные свойства масла марулы (африканского дерева) удалось сохранить — оно смягчает волосы и придает интенсивный блеск.

Шампунь и кондиционер подойдут окрашенным волосам и сохранят яркость пигмента. В шампуне есть аргинин — он укрепляет и уплотняет тонкие волосы, а само масло марулы запечатывает кератиновые чешуйки на поверхности волоса.

Цена: по запросу

Шампунь Muroto Volume Pure Lightness Shampoo, Shu Uemura

Нью-йоркский стилист Джеймс Вайдс, эксперт журнала Glamour, называет лучшим в своей практике шампунь японской марки Shu Uemura. Средство придает волосам живой натуральный объем и укрепляет волосы, а также не содержит силиконов. Блеск и гладкость прическе придают натуральные ингредиенты.

Цена: 3 200 руб.

Шампунь для придания объема Volumetry Shampoo Serie Expert, L’Oréal Professionnel

Если у вас от природы очень тонкие волосы, вы наверняка находитесь в вечном поиске средств для придания объема. Но кроме пышности волосам нужно укрепление, питание и блеск. Задача не из легких, но этот шампунь со всем справляется.

Средство восстанавливает структуру волос изнутри, что способствует их дополнительному укреплению — они становятся крепче и меньше секутся — настоящая находка! (обладательницы тонких волос поймут). Пряди становятся увлажненными — за это спасибо комплексу Hydralight в составе. Об объеме и говорить не приходится — настоящий эффект пуш-ап для корней. Приятный бонус — легкий, сладковатый аромат.

Цена: 945 руб.