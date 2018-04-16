Достаточно красок — макияж для молодой девушки

Для молодых девушек порой большой проблемой становится такая обычная процедура, как нанесение макияжа. Самое главное — это не переборщить с цветом и при этом суметь управиться со всеми инструментами в своей косметичке. Сайт МедикФорум собрал советы по макияжу для молодой кожи. Прежде всего, стоит помнить, что в коже в молодом возрасте достаточно влаги, и поэтому у некоторых девушек она может быть слишком жирной. В этом случае необходимо выбирать специализированный тональный крем (BB-крем для этого подойдет идеально), а также умеренно наносить пудру, чтобы лицо не превратилось в маску. Румяна при чрезмерном использовании также могут чрезмерно раскрасить лицо — кровеносные сосуды на молодой коже чаще дают ей естественный румянец. Для избежания таких ошибок девушка должна самостоятельно рассмотреть состояние своего лица подобрать косметику индивидуально. Кроме того, сами цвета макияжа должны не раскрашивать лицо, а украшать его — естественная красота, подчеркнутая умеренные красками, эффектнее боевого раскраса. Для тех, кто впервые знакомиться с косметикой Макияж должен отражать помимо всего прочего стиль жизни девушки и ее эмоциональное состояние. Для спортивных девочек, которые немного «пацанки» подходит легкий и естественный макияж. В данном случае достаточно использовать немного пудры и румяна при необходимости. Легкая подводка карандашом выделит глаза, а зеленая или синяя тушь подчеркнет игривость. Помада подойдет телесных или бледно-розового оттенка, но лучше всего использовать простой блеск. Те, кто привыкли к вниманию, подаркам, ухаживанию мужского пола, выбирают более яркие типы макияжа. Однако здесь существует опасность переборщить. Румяна нужно растушевать на лице и немного припудрить, чтобы избежать резкого перехода. При этом форма наложения зависит от типологии лица девушки. Девушки могут использовать разноцветные тени, которые будут плавно переходить из одного цвета в другой — необходимо избегать резких переходов, которые могут сделать похожей на клоуна. Основные табу в любом макияже — это неровное очертание карандаша, большое количество теней и слишком плотный слой туши для ресниц. Мера — это основной постулат, которым должна руководствоваться девушка при нанесении макияжа. Ранее сообщалось, как при помощи макияжа справиться с экзаменом.