Они творят чудеса: маски для лица с мгновенным эффектом

Маски для лица — гениальное изобретение бьюти-индустрии. Простая экспресс-процедура, способная в кратчайшие сроки улучшить качество кожи, уменьшить глубину морщин и вернуть лицу здоровый цвет и сияние. Ну не чудо ли?! Дело за малым: найти маску, подходящую именно твоей коже.

Мы протестировали больше сотни масок для лица и выбрали те, на которые действительно не жалко потратиться. А чтобы тебе было проще ориентироваться в разнообразии продуктов, мы «разбили» их по блокам.

Увлажняющие

Увлажняющие маски для лица — must-have любой косметички! Как известно, «переувлажнить» кожу невозможно, а добыть заветную влагу изнутри ой как непросто. Если без шуток, у тебя всегда должна быть хоть одна увлажняющая маска, особенно если ты живешь в мегаполисе.

Минеральная успокаивающая маска с витамином В3, Vichy; Гидрогелевая маска с коэнзимом Q10 и гиалуроновой кислотой, Cettua; Увлажняющая маска «Бамбук», Erborian; Интенсивно увлажняющая маска Hydraphase, La Roche-Posay; Маска Fruit Balancing Mask, EGIA.

Разглаживающие

Если тебе уже исполнилось 30, самое время попробовать разглаживающие маски для лица. В состав таких масок входят, как правило, натуральные компоненты, витамины и микроэлементы, необходимые для упругости кожи. Время они, конечно, не остановят, но количество морщин и дальнейшее их образование сократить помогут.

Разглаживающая мезо-маска, Filorga; Энзимная омолаживающая маска, Elizabeth Arden; Гелевая маска, Age Freeze; Омолаживающая маска «Золото 24 карата», Natura Siberica; Розовая разглаживающая маска для лица 30+, Weleda.

Очищающие

Задача очищающих масок понятна из их названия. Они адсорбируют грязь и излишки жира с поверхности кожи, помогают сузить поры, устранить жирный блеск, обладают антисептическим и противовоспалительным действием. С помощью очищающих масок можно снизить вероятность появления воспалений и избавиться от следов акне.

Гликолиевая маска-пилинг, Caudalie; Глубоко очищающая поры маска, SkinCeuticals; Маска Mineralize Reset and Revive Charcoal Mask, MAC; Маска для лица «Чистая Кожа», Garnier; Очищающая маска Pure Impreinte, LANCOME.

Тонизирующие

Если тебе кажется, что твой цвет кожи стал тусклым, а румянец с щек и вовсе пропал, самое время достать с полки тонизирующую маску. Главная задача таких масок — вернуть твоему лицу здоровый цвет, а коже свежесть и упругость. Отличное SOS-средство перед важным мероприятием!

Маска «Теорема помидора», Organic Kitchen; Тканевая маска Brightening Mask, PUPA; Ночная маска-уход Wake Wonderful, REN; Осветляющая маска для лица Flashmud GlamGlow; Охлаждающая маска для лица «Тонизирующая гармония», AVON.