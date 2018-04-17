Певица Валерия отмечает 50-летие

Поздравления с юбилеем принимает обладательница десятков престижных музыкальных наград, Народная артистка России певица Валерия . Об этом сообщает «ТВ Центр».

Валерия — одна из самых титулованных российских исполнительниц. За свою карьеру она записала около 20 альбомов, в том числе на английском языке. Из Саратовской области она приехала в Москву в 85-ом году и поступила в Гнесинку. Учителем будущей звезды стал Иосиф Кобзон . Вскоре после окончания вуза Валерия буквально взлетела на российский музыкальный Олимп.

Певица не скрывает свой возраст и — в 50 удивляет поклонников новыми песнями, необычными фотосессиями, и концертами по всему миру.