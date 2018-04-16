Певица Валерия раскрыла секрет свой молодости

Накануне своего юбилея Валерия дала откровенное интервью. Певица призналась, что в молодости у нее были мысли внести в свою внешность какие-то коррективы. Однако теперь звезда рада, что эти желания она так и не осуществила. Этому способствовало во многом то, что она повидала массу примеров неудачной пластики.

Валерия не скрывает, что гордится своей внешностью, которая осталась такой же, как и 30 лет назад — достаточно сравнить фотографии. Прибегать к помощи пластических хирургов певица не намерена. Она убеждена, что большая грудь точно не молодит, а напротив, добавляет годы. Певица признается, что ее ужасают 20-летние девушки с перекаченными губами, из-за которых они полностью теряют свою индивидуальность.