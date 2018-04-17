Все только начинается: певице Валерии — 50

Народная артистка России Валерия отмечает 50-летие. Более чем за четверть века на эстраде певица создала неповторимый образ. Она записала 18 альбомов и выпустила свыше 50 видеоклипов, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков

Это было рождение звезды, которое никто не заметил. Тогда, в 1987 году, выступления в Юрмале транслировали на весь Союз. Алла Перфилова завоевала скромный приз зрительских симпатий. Критики зашептались: на советской сцене «второй» Алле не хватит места. И, правда, известность певица получила уже на российской эстраде и под другим именем — поменяла паспорт и стала Валерией.

«Просто нравилось имя, и у нас это семейное. Получилось так, что мой брат — Валерий, родственник — тоже Валерий, и еще — Валерий, Валерий», — говорит мать певицы Галина Перфилова.

Родилась и выросла певица Валерия в небольшом городке Аткарске под Саратовом. Родители отдали девочку в музыкальную школу по классу фортепиано. Однако с юных лет ее тянуло к микрофону и сцене.

«И я помню это ощущение, когда мы вышли на сцену, — вот этот восторг, особенно послевкусие успеха. Вот это в меня попало — и взросло это семя», — говорит народная артистка России.

Гелена Великанова. Она уехала в Москву. Поступила в институт Гнесиных, где ее наставниками стали такие мэтры, как Иосиф Кобзон

«Вошла мама Валерии и сказала: вы учтите, моей доченьке 17 лет. Я посмотрел и сказал: спасибо за предупреждение, но мы не жениться ее приглашаем, а учиться», — говорит народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В середине 1990-х, когда в мире российского шоу-бизнеса еще не слышали о пиар-технологиях, загадочный образ таинственной Валерии и ее песня «Самолет» не оставили равнодушными практически никого.

Валерия пошла дальше. Помимо российской сцены ей удалось покорить и Лондон. В биографии певицы — выступление в Альберт-холле с королевским филармоническим оркестром. Для многих российских исполнителей — недостижимая мечта. Да и сама она, говорят, на фоне других звезд — контраст.

«Валерия — это человек, который нигде не был замечен, она вообще из другого мира. Она всегда появляется, как лебедь выплывает. И как белая ворона среди достаточно разных птиц, разного окраса — и серых, и черных», — говорит телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская

У Валерии трое детей и талантливый муж, известный продюсер Иосиф Пригожин — ровесник. Они уверены, что в 50 лет творческая карьера не заканчивается и музыкальный тандем еще порадует поклонников.

Свой нынешний юбилей Валерия отметит двумя сольными концертами, которые пройдут в Москве.

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