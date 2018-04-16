Свежа как роза: 14 отличных тоников (и тонеров) с цветочными экстрактами

Редакторы BeautyHack объясняют, зачем использовать тоник каждый день, и советуют средства, которые не пересушивают кожу.

Лосьон-тоник Lotion Tonique, Eisenberg

Этот тоник использую по утрам — протираю кожу ватным диском и освежаю ее. Вечером же это мой финальный этап очищения. Экстракты лакрицы, розовой воды и гамамелиса в комплексе дают тонизирующий и смягчающий эффект. Мне нравится, что тоник не имеет резкого запаха, а, наоборот, успокаивающе пахнет травами. В составе также эфирные масла лимона и апельсина, которые борются с естественным и преждевременным старением кожи, а еще освежают ее.

Хоть средство и не предназначено для этой цели, но пару раз экстренно выручало меня и, когда под рукой не было альтернативы, помогало удалить макияж ватным диском. Здорово!

Цена: 2 599 руб.

Увлажняющий тоник Moisturizing Toner, Caudalie

Очищение кожи для меня давно стало трехэтапной рутиной: снимаю макияж гидрофильным маслом, умываюсь гелем и наношу тоник. Средство от Caudalie обещает справиться и с первой, и с последней частью — снять макияж (или то, что от него осталось) и освежить кожу, подготовив ее к дальнейшему уходу. В составе — загадочные винодрожжи, которые увлажняют и укрепляют кожу, а также мята, тмин и гальбан, помогающие взбодриться (ощущения, будто умылась водой из родника). А вот за отсутствие спирта Caudalie большое спасибо — тоник не стягивает кожу, а, наоборот, оставляет увлажненной, но при этом совсем не липкой.

Цена: 1 500 руб.

Флердоранжевая вода Acqua di Fiori d'Arancio, Santa Maria Novella

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Это не тоник, а машина времени», — подумала я, впервые попробовав средство от Santa Maria Novella. Нанося фледоранжевую воду из большого стеклянного флакона на ватный диск, чувствуешь себя синьориной из позапрошлого века. Неудивительно — давным давно монахи использовали точно такую же воду, чтобы успокоить кожу и даже вылечиться от простуды. Сейчас марка предлагает с помощью средства тонизировать кожу лица, добавлять его в ванну для расслабления мышц, и наносить на тело в качестве легкого парфюма. А чтобы понять, как пахнет вода, просто представьте цветущие сады Сицилии.

Цена: 2 128 руб.

Лосьон-тоник «Лепестки розы» для сухой и чувствительной кожи, Чистая Линия

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Чистая Линия, как всегда, радует честным натуральным составом — в лосьоне-тонике главными «героями» стали отвар трав и экстракт лепестков розы. Впрочем, аромат на травяной не похож — это, скорее, микс из букета роз и какого-то детского средства с конфетным ароматом. Для сухой и чувствительной кожи тоник подходит идеально — не раздражает и не пересушивает, оставляя ее увлажненной и свежей (после него лицо так и хочется трогать). Нельзя не отметить и удобный размер флакона — объем в 100 мл так и напрашивается «поселиться» в косметичке для путешествий.

Цена: 71 руб.

Тоник Active Pureness, [comfort zone]

Тоник заявлен для проблемной, жирной и склонной к акне кожи — я как раз в числе «счастливчиков»! Wow-эффект средства — матирующее действие. После умывания я всегда протираю им лицо, и ни разу не почувствовала неприятных ощущений в виде стянутости.

Основная задача тоника — восстановление уровня pH. Расскажу, как это работает на своем примере. Несколько недель назад я сделала тест на уровень увлажнения кожи. Он показал 34%. С тех пор в моей бьюти-рутине случилась только одна перемена: в ней появился тоник. Спустя две недели результат совершенно другой — 78%. Рискну предположить, что такого же результата можно добиться, используя любой другой тоник. Но у меня случилась взаимная любовь с Сomfort zone, который я ни на что другое не променяю!

Цена: 2 420 руб.

Тонизирующий лосьон с экстрактом ириса, Clarins

Активно тестирую этот тоник и планирую не расставаться с ним до наступления летней жары. Посмотрим, как на средство дальше будет реагировать кожа. Сейчас наношу его 2-3 раза в день после умывания и перед нанесением увлажняющего крема. Два важных факта: воспалений на коже стало меньше, поры в T-зоне как будто менее заметны.

У тоника очень легкий цветочный аромат — микс ириса и шалфея (главных компонентов средства). А вот спирта в нем нет, поэтому кожу не пересушивает. Очень советую тоник, если у вас комбинированная и жирная кожа!

Цена: 1 950 руб.

Мультиактивный тонер Multi Active Toner, Dermalogica

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Сразу отмечу, что это тонер (не тоник!), поэтому наносить его нужно в финале очищения. Моя схема: мицелярная вода, тоник и затем тонер для увлажнения. Средство в виде спрея, поэтому его можно использовать вместо термальной воды в течение дня, если хотите освежить и увлажнить кожу. Это отличный анти-стресс: одно нажатие и вы погружаетесь в ягодно-цветочную дымку из экстрактов лаванды, бузины, мелиссы и арники. А если у вас чувствительная кожа, то тонер еще и успокоит ее благодаря конецентрату алоэ вера в составе!

Цена: 2 500 руб.

Тонер Toner Balancing & Refreshing, Nairian

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Первый эко-бренд из Армении Nairian появился в России в прошлом году. Это семейная компания. Ее основатели — бывшие программисты Силиконовой долины Ара и Анаит Маркосян. У семьи собственная ферма на 5,5 га — именно здесь и растет большая часть компонентов средств Nairian.

Мне на тест достался тонер Balancing & Refreshing и при первом же нанесении я очутилась (нет, не на армянских высокогорьях) в бабушкином саду с розами. Главный компонент средства — дистиллят дамасской розы. Вместе с экстрактом огурца и аллантоином они здорово увлажняют и освежают мою чувствительную кожу. Плюс, в составе нет спирта, поэтому тоник не может пересушить!

Цена: 950 руб.

Тонизирующее средство для сухой и чувствительной кожи Bioregene Fluide, Methode Cholley

Bioregene Fluide –не классический жидкий тоник. Средство от Methode Cholley по консистенции больше похоже на гель. Он моментально впитывается, увлажняя и слегка подтягивая кожу. Bioregene Fluide — питательный «коктейль» из аминоксилот, гиалуроновой кислоты, экстракта толокнянки, рибофлавина и других полезных веществ. После его использования питательный крем необязателен — легко решает задачу и тонизирования, и питания у обладательниц жирной кожи. У Bioregene Fluid совсем нет запаха: гиперчувствительные «носы» скажут спасибо. Днем наношу средство вместо базы под макияж — тональный крем ложится идеально.

Цена: 5 300 руб.

Успокаивающий тоник с розовой водой, Garnier

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

С тониками Garnier у меня давняя любовь. В старшей школе и университете я щедро поливала себя тоником в синем флаконе из серии «Чистая кожа». Он обещал избавить от черных точек и жирного блеска и всегда (всегда!) выручал: матировал, подсушивал воспаления и идеально снимал остатки макияжа. Меня не смущал даже очевидный спиртовой запах. Но сейчас кожа стала менее благодарной к такой агрессивной атаке (а приоритеты поменялись: вместо матирующего эффекта — освежающий, вместо снятия макияжа одним средством — многоступенчатый уход и восстановление уровня pH), поэтому пришлось перейти на успокаивающий тоник с розовой водой. Я наношу его после умывания, не стягивает кожу (спирта в составе нет), здорово освежает (советую брать в отпуск), не оставляет липкого слоя, зато готовит кожу к нанесению увлажняющего крема и просто здорово по-весеннему пахнет!

Цена: 185 руб.

Тоник botanical kinetic toning mist, Aveda

Освежающий и бодрящий тоник для лица от Avene восстанавливает баланс и контролирует выделение кожного жира. Спрей очень легкий с приятным травяным ароматом. По текстуре похож на обычную водичку, но очень освежает. Не оставляет липкого слоя, впитывается буквально за несколько секунд. Использую его перед нанесением крема или просто, чтобы освежить кожу лица в течение дня. Важно, что он не провоцирует высыпаний, не стягивает кожу, делая ее мягкой и увлажненной.

Цена: около 1 500 руб.

Тоник для лица «Свежее Увлажнение» Yves Rocher Hydra Vegetal Hydrating Toner

Тестировала ассистент редакции Аня Хоботова

Тоник для лица Hydra Végétal входит в одноименную линейку увлажняющих средств Yves Rocher. В ней — 9 флаконов, главная задача которых увлажнять кожу даже не 24, а все 48 часов! Главный компонент серии — экстракт клеточной воды Эдулиса. Исследователи компании выбрали его за способность накапливать и задерживать влагу во всех слоях кожи. Средства этой линейки не содержат минеральных масел, красителей и парабенов.

Тоником я удаляю остатки макияжа вечером и освежаю кожу утром. Наношу его перед использованием крема (ночного и дневного). Мои выводы после двухнедельного использования средства: шелушение и стянутость ушли!

Цена: 370 руб.

Botanical Beauty Balancing Toner Rose, Ginger and Chamomile, Grown Alchemist

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Grown Alchemist — еще один австралийский бренд, который недавно появился в России. Сначала меня, конечно, привлек минималистичный флакон (который уже украшает ванную), а потом и происхождение марки. Кроме классической истории про органические компоненты, братья Кестон и Джереми Мьюджиcы — создатели бренда — сделали упор на собственные разработки. За умудреным составом средств стоит команда химиков, которая придумывает способы безопасного для окружающей среды получения пептидов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты. Например, в составе тоника, который я тестировала, есть экстракты оливкового масла и ромашки, женьшень и алоэ вера, витамин С. Последний призван бороться со свободными радикалами, но об этом я отчитаюсь спустя пару месяцев использования. Что могу сказать уже сейчас: после использования кожа более гладкая (даже разглаженная), покраснения не видны, тон ровнее. Наносить макияж на такой «чистый холст» — одно удовольствие!

Цена: 2 100 руб.

Тоник для лица Vital Falls, Valmont

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Одно из средств очищающей линейки Valmont — термальную воду Water Falls — мы уже тестировали на BeautyHack (отзыв читайте тут). Очень кратко: снимает легкий макияж и успокаивает кожу. У тоника Vital Falls задача немного другая — он увлажняет кожу, убирает тусклый оттенок и готовит к нанесению крема. От себя посоветую использовать средство, если чувствуете, что коже нужна подпитка, экспресс-реабилитация, а вам отдых (или, наоборот, бодрый настрой на день. Наносить средство можно руками или салфеткой. Если выберете первый способ, можно одновременно сделать легкий массаж (я так отдыхаю, а заодно приближаю лифтинг-эффект от использования средств). Выручит, если на коже есть мелкие воспаления — после использования тон однозначно ровнее!

Цена: 4 970 руб.