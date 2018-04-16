Пора на жесткую диету: Рианна показала мощные бедра

Певица настолько стремительно набирает вес, что фанаты начинают переживать за нее.

30-летняя Рианна никогда не была худой, у нее всегда были пикантные формы, которые и нравились ее поклонникам. Но в июле прошлого года певица шокировала своих фолловеров — она очень сильно поправилась и уже не может скрывать свою сильно изменившуюся фигуру. На днях звезда опубликовала в Instagram фотографию в модном и откровенном наряде: на ногах у нее очень высокие замшевые сапоги, а вместо платья завязана прозрачная ткань. Под тканью видна грудь певицы, но больше всего смущают очень мощные бедра.

Лишний вес абсолютно не пугает певицу, ведь она продолжает носить откровенные наряды. Почему-то Рианна не пытается похудеть, хотя раньше постоянно занималась спортом и держала тело в форме. Некоторые инсайдеры рассказывали, что звезда беременна и именно поэтому набрала лишний вес.

Однако сама Рианна никаких заявлений по этому поводу не делала, да и животика у нее нет, о чем свидетельствует ее последнее фото с фестиваля музыки и искусств Коачелла. По всей видимости, знаменитость просто расслабилась и решила больше не следить за своим весом.

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