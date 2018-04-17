Солнце поцеловало! Кайли Дженнер, Юлия Савичева и другие звезды, не стесняющиеся своих веснушек 

Как правило, Холзи на красных дорожках и сцене блистает в идеальном макияже, но в последнее время певица нет-нет да и опубликует честное селфи с россыпью веснушек.
Модель Эрин Хитертон решилась показать своих веснушки на откровенном бикини-селфи без макияжа в январе этого года.
— подписала это фото Эрин.
Исполнительница хита Sorry Not Sorry Деми Ловато любит показывать свои веснушки и однажды поделилась мечтой о веснушчатом эмодзи. Неужели такого нет?!
Британская кинозвезда Эмма Уотсон настолько влюблена в свои веснушки, что попросила визажистов не закрашивать их для роли в «Красавице и чудовище». Ее «солнечные поцелуи» видны даже на черно-белом видео:
Веснушки актрисы Зои Кравиц на смуглой коже кажутся нарисованными — однако они «свои», и Зои не маскирует их ни для домашних селфи, ни для выходов на красную дорожку.
А звезда реалити Кайли Дженнер однажды написала у себя в Instagram: «Пока все разрисовывают себя веснушками, я замазываю свои». Но в последние годы многое изменилось, и Кайли все чаще показывает свою веснушчатую натуру.
Одна из самых веснушчатых звезд отечественного кино — 26-летняя Варвара Шмыкова, сыгравшая волонтера-поисковика в нашумевшей «Нелюбви» Андрея Звягинцева. Варвара не смогла бы замаскировать все свои прекрасные веснушки, даже если бы захотела!
А натуральная рыжина и веснушки певицы Юлии Савичевой влюбили в нее всю страну, когда она подростком стала финалисткой проекта «Фабрика Звезд 2». Кстати, Юлия не раз говорила, что раньше стеснялась этой особенности своей кожи и не сразу научилась ее подчеркивать.
А ты мечтаешь о россыпи веснушек на лице?
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Фото:Instagram,