Солнце поцеловало! Кайли Дженнер, Юлия Савичева и другие звезды, не стесняющиеся своих веснушек

Как правило, Холзи на красных дорожках и сцене блистает в идеальном макияже, но в последнее время певица нет-нет да и опубликует честное селфи с россыпью веснушек.

Модель Эрин Хитертон решилась показать своих веснушки на откровенном бикини-селфи без макияжа в январе этого года.

— подписала это фото Эрин.

Исполнительница хита Sorry Not Sorry Деми Ловато любит показывать свои веснушки и однажды поделилась мечтой о веснушчатом эмодзи. Неужели такого нет?!

Британская кинозвезда Эмма Уотсон настолько влюблена в свои веснушки, что попросила визажистов не закрашивать их для роли в «Красавице и чудовище». Ее «солнечные поцелуи» видны даже на черно-белом видео:

Веснушки актрисы Зои Кравиц на смуглой коже кажутся нарисованными — однако они «свои», и Зои не маскирует их ни для домашних селфи, ни для выходов на красную дорожку.

А звезда реалити Кайли Дженнер однажды написала у себя в Instagram: «Пока все разрисовывают себя веснушками, я замазываю свои». Но в последние годы многое изменилось, и Кайли все чаще показывает свою веснушчатую натуру.

Одна из самых веснушчатых звезд отечественного кино — 26-летняя Варвара Шмыкова , сыгравшая волонтера-поисковика в нашумевшей «Нелюбви» Андрея Звягинцева . Варвара не смогла бы замаскировать все свои прекрасные веснушки, даже если бы захотела!

А натуральная рыжина и веснушки певицы Юлии Савичевой влюбили в нее всю страну, когда она подростком стала финалисткой проекта «Фабрика Звезд 2». Кстати, Юлия не раз говорила, что раньше стеснялась этой особенности своей кожи и не сразу научилась ее подчеркивать.

А ты мечтаешь о россыпи веснушек на лице?

