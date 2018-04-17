С какими средствами загорать этим летом?

Новинки по уходу за кожей во время и после загара из линии DiorBronzeне только эффективно защищают от солнечных лучей, но и улучшают состояние кожи, придавая ей атласное сияние. Рассказываем подробности!

В коллекцию вошли два средства: солнцезащитное молочко-дымка Dior Bronze SPF30и ультра-увлажняющий бальзам после загара.

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала новинки и вынесла свой вердикт.

Молочко-дымка Dior Bronze Milky Mist Sublime Glow SPF30, Dior

«Благодаря удобному формату дымки можно легко и равномерно распылить средство на все тело, однако на лицо удобнее наносить руками, чтобы избежать попадания на зону вокруг глаз. Очень понравилось невесомое покрытие, средство не перегружает кожу, придает сияние и отлично защищает (спасибо широкому спектру солнцезащитных фильтров UVA и UVB и антиоксидантов). Также понравился приятный свежий запах и водоотталкивающие свойства (что немаловажно). А наличие комплекса, усиливающего загар, помогает с каждым днем замечать прогресс на пути к натуральному бронзовому загару!».

Цена: 2 900 руб.

Бальзам после загара Dior Bronze Ultra fresh Monoi Balm, Dior

«Бальзам буквально тает на коже! Средство спасло от сухости после солнца, успокоило и оставило ощущение свежести. А экстракт Монои дарит аромат полинезийских цветов, с которым еще целый месяц после возвращения чувствуешь себя в солнечном путешествии. В паре с комплексом для продления эффекта загара средство пролонгировало мой отпуск настолько, насколько это возможно!».

Цена: 2 900 руб.

Текст: Анна Бонд