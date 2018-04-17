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С какими средствами загорать этим летом?
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С какими средствами загорать этим летом? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Новинки по уходу за кожей во время и после загара из линии DiorBronzeне только эффективно защищают от солнечных лучей, но и улучшают состояние кожи, придавая ей атласное сияние. Рассказываем подробности!
В коллекцию вошли два средства: солнцезащитное молочко-дымка Dior Bronze SPF30и ультра-увлажняющий бальзам после загара.
Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала новинки и вынесла свой вердикт.
Молочко-дымка Dior Bronze Milky Mist Sublime Glow SPF30, Dior
«Благодаря удобному формату дымки можно легко и равномерно распылить средство на все тело, однако на лицо удобнее наносить руками, чтобы избежать попадания на зону вокруг глаз. Очень понравилось невесомое покрытие, средство не перегружает кожу, придает сияние и отлично защищает (спасибо широкому спектру солнцезащитных фильтров UVA и UVB и антиоксидантов). Также понравился приятный свежий запах и водоотталкивающие свойства (что немаловажно). А наличие комплекса, усиливающего загар, помогает с каждым днем замечать прогресс на пути к натуральному бронзовому загару!».
Цена: 2 900 руб.
Бальзам после загара Dior Bronze Ultra fresh Monoi Balm, Dior
«Бальзам буквально тает на коже! Средство спасло от сухости после солнца, успокоило и оставило ощущение свежести. А экстракт Монои дарит аромат полинезийских цветов, с которым еще целый месяц после возвращения чувствуешь себя в солнечном путешествии. В паре с комплексом для продления эффекта загара средство пролонгировало мой отпуск настолько, насколько это возможно!».
Цена: 2 900 руб.
Текст: Анна Бонд
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