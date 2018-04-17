В сети обсуждают «новый» нос Даши Пынзарь

Поклонники не в восторге от изменившегося лица красотки.

Не так давно чета Пынзарей переехала в солнечную Аланию. Но прошло всего несколько недель и Дарья вернулась в Москву (правда, лишь на время) и снова закружилась в вихре съемок, вечеринок и встреч с любимыми подругами. Перед одним из мероприятий она решила похвастаться поклонникам своим макияжем. Но те бьюти-образ не оценили.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

16 Апр 2018 в 9:13 PDT «Без обид, но с макияжем перебор», — начали писать фолловеры в комментарии к снимку. И в чем-то они правы: нежное лицо Дарьи странно смотрится с таким активным мейком в стиле «вамп». Но больше всего поклонников экс-участницы «Дома-2» обеспокоила изменившаяся форма носа Пынзарь. Кто-то даже предположил, что она сделала пластику. На самом же деле, во всем виноват контуринг и обилие хайлайтера. Из-за неудачно наложенных тональных средств нос девушки действительно стал визуально казаться больше, чем на самом деле.

Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание и на слишком сильно накрашенные брови красавицы. «Не помешала бы растушевка», — посоветовали они. Впрочем, для фотосессий или съемок, например, такой мейк-ап прекрасно подходит: ведь на профессиональных кадрах он будет смотреться совсем не так активно.

Хотя правильно говорят: всем не угодишь. Ведь буквально неделю назад Пынзарь поделилась с поклонниками милым снимком без грамма косметики, а те обрушились на девушку с критикой. Им показалось, что Дарья выглядит не лучшим образом: лицо кажется похожим на маску. «Я подумала, что на фото женщина лет пятидесяти», «Не соглашусь, что без косметики Даше хорошо. На этом фото она, мягко говоря, постарше», «Даша в последнее время изменилась, как будто все лицо на пластике», — начали писать комментаторы.

Но главное, Пынзарь к критике относится соврешенно спокойно. И она права: главное, что любимый муж даже после восьми лет брака смотрит на нее восхищенными глазами.

Принять участие в опросе «А вам нравится макияж Дарьи?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Голая и мокрая: Пынзарь показала фото из воды

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