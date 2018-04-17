Ещё
5 масок для лица, после которых лучше не умываться
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 масок для лица, после которых лучше не умываться 

Журнал ОК! 1 час назад
Мы собрали типы масок для лица, после которых лучше не использовать умывалку.
Тканевая маска
Тканевые маски обычно наносят на чистое лицо, чтобы дать эссенции, которой они пропитаны, наилучшим образом проникнуть в кожные слои. После использования остатки эссенции втирают в кожу вместо увлажняющего крема.
Тканевая маска против темных кругов Vitality Panda, Holika Holika
Глиняная маска
Хотя глиняная маска здорово пачкает лицо, смывать ее лучше обычной водой (можно взять в помощь муслиновую салфетку, если хотите). Во-первых глина подсушивает кожу, а средство для умывания (особенно на мыльной основе) утрирует этот эффект. Во-вторых, есть риск смыть полезные вещества, которые могли остаться на коже после применения маски.
Глиняная маска «Магия глины», L'Oreal Paris
Маска для глаз
Маска для глаз, как и тканевая маска для лица пропитана уходовой эссенцией. Так что, об очищении кожи лучше позаботиться до ее нанесения.
Успокаивающая маска для глаз Eye Therapy, Talika
Ночная маска
Ночные маски обычно удаляют с лица утром, поскольку в их формуле запрятаны важные компоненты, которые активизируются в темноте. А чтобы засыпать было удобнее рекомендуется промакнуть лицо бумажной салфеткой.
Ночная маска Aquasource, Biotherm
Магнитная маска
Сравнительно новый вид масок используется для антивозрастной профилактики. В состав маски входит железная пудра, но это еще не конец истории. Снимают средство с помощью магнита (он входит в комплект), обернутого в кусочек ткани, таким образом вытягиваются загрязнения из пор. А упругость кожи поддерживают пептиды, масла бергамота, лаванды и герани, которые очень желательно не смыть по итогу.
Магнитная маска DNA Magnetight Age-Definer, Dr. Brandt
Журнал ОК!: последние новости
5 новых уходов, которые действительно скрывают поры 5 визажистов (и стилистов), которые прославились благодаря звездным клиенткам Бьюти-шопинг: самые интересные предложения апреля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги67
Что мужчины считают ужасно сексуальным11
Русские двойники голливудских звезд30
Ратаковски без белья залезла на дерево
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение