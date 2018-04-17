5 масок для лица, после которых лучше не умываться

Мы собрали типы масок для лица, после которых лучше не использовать умывалку.

Тканевая маска

Тканевые маски обычно наносят на чистое лицо, чтобы дать эссенции, которой они пропитаны, наилучшим образом проникнуть в кожные слои. После использования остатки эссенции втирают в кожу вместо увлажняющего крема.

Тканевая маска против темных кругов Vitality Panda, Holika Holika

Глиняная маска

Хотя глиняная маска здорово пачкает лицо, смывать ее лучше обычной водой (можно взять в помощь муслиновую салфетку, если хотите). Во-первых глина подсушивает кожу, а средство для умывания (особенно на мыльной основе) утрирует этот эффект. Во-вторых, есть риск смыть полезные вещества, которые могли остаться на коже после применения маски.

Глиняная маска «Магия глины», L'Oreal Paris

Маска для глаз

Маска для глаз, как и тканевая маска для лица пропитана уходовой эссенцией. Так что, об очищении кожи лучше позаботиться до ее нанесения.

Успокаивающая маска для глаз Eye Therapy, Talika

Ночная маска

Ночные маски обычно удаляют с лица утром, поскольку в их формуле запрятаны важные компоненты, которые активизируются в темноте. А чтобы засыпать было удобнее рекомендуется промакнуть лицо бумажной салфеткой.

Ночная маска Aquasource, Biotherm

Магнитная маска

Сравнительно новый вид масок используется для антивозрастной профилактики. В состав маски входит железная пудра, но это еще не конец истории. Снимают средство с помощью магнита (он входит в комплект), обернутого в кусочек ткани, таким образом вытягиваются загрязнения из пор. А упругость кожи поддерживают пептиды, масла бергамота, лаванды и герани, которые очень желательно не смыть по итогу.

Магнитная маска DNA Magnetight Age-Definer, Dr. Brandt