Звездный лифтинг или кому и как помогла подтяжка лица

Лифтинг лица — одна из самых востребованных процедур у многих зарубежных и российских звезд. Широкую популярность ему обеспечила малая травматичность и мягкий восстановительный период. Если без фанатизма подходить к возможностям современной медицины, то можно добиться впечатляющих результатов.

Многие знаменитости поддались соблазну и испробовали на себе все чудеса XXI века. Почему лифтинг лица так популярен среди звезд? Во-первых, для людей, чья работа требует яркой идеальной внешности ежедневно, лифтинг является одной из незаменимых процедур. Во-вторых, он помогает избежать даже мелких шрамов, что немаловажно для звезд шоу-бизнеса, которые находятся под прицелами камер 24/7. В-третьих, после процедуры не нужен длительный восстановительный период, на который у богатых и знаменитых абсолютно нет времени.

Ни для кого не является секретом, что Мелани Гриффит в свое время слишком увлеклась улучшениями своего лица и тела с помощью эстетической медицины. К сожалению, не все процедуры оказались удачными. Что нельзя сказать о лифтинге, с помощью которого актриса выделила контур лица. Стало заметно, что после процедуры Мелани заметно помолодела: исчезли глубокие морщины, лоб стал идеально гладким. Лифтинг однозначно пошел ей на пользу, однако многие поклонники уверены, что множество ранних пластических операций портит впечатление от внешности звезды. Фанаты считают, что несмотря на заметные улучшения, актриса все равно выглядит неестественно.

Будь как Блейк

Все в детстве слушали сказки про яблочко, которое с легкостью возвращает молодость и красоту? В нашем мире в роли яблочка выступает радиоволновой лифтинг. Это особый метод безоперационного омоложения кожи при помощи радиоволн высокой частоты. Сегодня RF-лифтинг является лучшей альтернативой хирургическим подтяжкам. Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли, скорее всего, пользуется именно RF-лифтингом. Об этом говорит ее подтянутая, гладкая кожа, правильный контур лица, отсутствие морщин на лбу и свежий, здоровый вид.

RF-лифтинг устраняет морщины, избавляет от «гусиных лапок», убирает шрамы после акне, возвращает коже упругость и эластичность. Благодаря этой процедуре визуально можно уменьшить возраст на десять лет. При правильной безоперационной подтяжке лица окружающие люди могут и не заметить радикальных перемен — можно не бояться съехавших век и растянутых губ.

Далеко не все звезды легко признаются в том, что неоднократно решались на хирургические вмешательства. Чаще всего в погоне за молодостью публичные личности скрывают свое обращение к специалистам. Куда охотнее звезды «делятся тайнами» походов к косметологам. Но, как известно, шила в мешке не утаишь.

Правду не скроешь

Королева поп-музыки тоже не признается в том, что ради сохранения молодости она прибегала к пластической хирургии. Но поклонников певицы не проведешь. Благодаря подтянутой коже лица и идеальному контуру нижней челюсти Мадонне приписывают то, что она пользовалась фейслифтингом, причем не единожды. Плавность линий контура лица, свежесть и гладкость кожи ‒ все это указывает на проведение подтяжки кожи. Однако можно отдать должное и косметологам певицы: в своем возрасте она выглядит вполне достойно.

Не женское дело