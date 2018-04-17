Парижанин на Чумбаровке: всемирно известный парфюмер рассказал, чем пахнут северянки

В Архангельске побывал Аксель Николаи-Мишо — потомок старейшего в мире парфюмерного дома Guerlain, директор марки Nicolaï Parfumeur Createur. Москва только готовится к визиту именитого парижанина, а мы уже успели пообщаться с ним, прогуливаясь по проспекту Чумбарова-Лучинского. Аксель поделился впечатлениями от нашего города, рассказал впечатления от оленины, памятниках зодчества и объяснил, почему в первую очередь заглянул в Архангельск.

«И вы, и весь мир — все возвращаются к истокам»

Мы встречаем Акселя Николаи-Мишо на проспекте Чумбарова-Лучинского — высокий, светловолосый, широкоплечий. Довольно просто и практично одет — нет в нем парижского лоска или утонченности. На улице вы, скорее всего, пробежали бы мимо него и не подумали, что перед вами директор крупнейшего в мире французского парфюмерного бренда. Аксель с размахом подает руку памятнику Писахова и широко улыбается — ему интересна местная культура. Он только что вернулся из Малых Корел и все еще под впечатлением.

— Мы окунулись в быт прошлых столетий, — говорит он. — Я был поражен деревянной архитектурой. Тонкая мастерская работа с деревом. Очень важно и похвально, что вы храните эту память предков, гордитесь ей. Показываете нам — иностранцам. Сегодня во всем мире люди приходят к выводу, что то, что делали наши предки — прекрасно в своей простоте и удобстве. Мы все возвращаемся к истокам. В парфюмерии, кстати, такая же тенденция — снова актуально все натуральное. И наш бренд Nicolai Parfumeur Createu как раз тоже использует природные ингредиенты.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Его внучка Патрисия Николай стала основательницей французского нишевого бренда Nicolai Parfumeur Createu. Она с детства постигала тонкости высокого парфюмерного искусства, обучаясь у настоящих гениев классической парфюмерии. В Архангельске есть бутик, где представлены продукты этого бренда, и директор марки Аксель Николаи-Мишо посетил наш город.

Архангельск показался парижским гостям светлым городом с множеством деревьев

Наши лучшие послы — в Архангельске

Аксель второй раз прибыл в Россию, за первый визит успел познакомиться только с Санкт-Петербургом. А в этом году первым городом в его российском турне стал Архангельск — здесь его встретили владельцы местного парфюмерного бутика Сергей Елена Сидоровы . После столицы он отправится в Екатеринбург.

— Чего ждать от Москвы — понятно. Я еду туда с таким же трепетом, как русские — в Париж. А Екатеринбург — это что-то неведанное, хотя я знаю, что это очень большой город. Архангельск быстро мне полюбился, я очень рад знакомству и дружбе с владельцами местного парфюмерного бутика Еленой и Сергеем. Мы мыслим в одном направлении. Они так же ощущают парфюм, как мы, — и потому приятно сотрудничать. Пожалуй, это самые лучшие послы наших ароматов в России, если так можно сказать.

Россия — это шипровые ароматы

Аксель объясняет, почему для него Париж и Франция — это символ парфюмерной индустрии. По его мнению, два города повлияли на историю страны в этой сфере. Первый — Грас, город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс. Исторически именно там производились ингредиенты для создания духов, и туда приезжали закупщики со всего мира. А второй город — это, конечно же, Париж, родина Акселя.

— Это город света и красок, где создавались многие прекрасные вещи, в том числе лучшие духи на всем свете, — комментирует он. — Для меня Париж — это розы. Один из последних ароматов так и называется — «Королевская роза». Есть знаменитый сад возле королевского дворца, где цветет множество роз разных сортов, ароматы смешиваются, проявляются по отдельности, прогулка в этом месте — большое удовольствие. Для парфюмера роза — это своеобразная эмблема, знак. А Россия для меня — это, наверное, шипровые ароматы.

Аксель говорит, что женщины из России чаще предпочитают легкие ароматы. Причем чем севернее, тем легче. Хотя сам он советует на зиму запастись пряным и теплым парфюмом

Про северных мужиков и фобию бутиков

Мы спрашиваем Акселя, можно создать такие духи, как в романе «Парфюмер», чтобы все вокруг влюблялись в тебя? Он смеется и объясняет, что в этом есть доля правды.

— «Парфюмер» — отличная книга. Помню, с каким упоением я ее читал, автор так подробно описывает все запахи, что в итоге ты их тоже чувствуешь. Сам я обожаю аромат кофе. Рядом с лабораторией, где мы делаем духи, есть кофейня. И когда бариста перемалывает кофе, об этом знает вся улица. Это аромат не варки, а именно помола. Еще мне нравится запах леса, как в Малых Корелах. «Парфюмер» — фантастическая книга, однако я считаю, что в любых духах есть эротичные нотки, которые притягивают внимание. Многое зависит от того, кто носит эти духи. Роза, например, ассоциируется с женственностью, но когда мужчина наносит на себя этот парфюм, аромат раскрывается совсем по-другому.

— Знаете, у нас в Архангельске большая часть мужчин воспринимает поход в отдел парфюма или косметики как пытку. Наверное, мужчины стесняются потерять свою брутальность… Они не так скрупулезно выбирают себе аромат и знакомятся с чем-то новым, как женщины.

— Может быть, именно поэтому мы создали духи, которые могут наносить на себя как женщины, так и мужчины. Это ароматы, которые по-разному будут играть. Для меня нет мужских или женских духов, я сам люблю нотки розы, хотя в обществе принято считать, что это женский аромат. Я ношу его, мне он очень нравится. Парфюмерия была создана в течение многих лет, и правила ее задавали маркетологи, отсюда стереотипы о женских и мужских ароматах. Думаю, мужчинам из Архангельска просто нужен грамотный человек, который покажет разнообразие ароматов. Это знакомство может стать интересным и полезным в итоге.

Северянки выбирают мате, жасмин и фрукты

Парижанин говорит, что всегда неплохо иметь два аромата — на зиму и на лето. Зимой лучше наносить более теплый, восточный парфюм. А летом — легкий, свежий. Мы интересуемся, по-разному ли подходят к выбору духов северянки и жительницы теплых стран.

— Я заметил, что женщины с юга больше любят насыщенные тяжелые запахи, хотя там очень жарко, и это, казалось, бы противоречит моему совету. А в России очень популярны наши легкие ароматы — ноты чая мате, жасмина и фруктов. У всех нас разная кожа, свои предпочтения, и надо пробовать несколько ароматов, чтобы найти свой. Я думаю, это что-то вроде любви с первого взгляда. Вы сразу понимаете, что этот аромат — ваш, — уверен Аксель.

Мезенская семга и будущее древесины

Архангельск — это город, который близок к природе, считает Аксель. Он поразился тому, как тут много деревьев. Все, с кем ему довелось пообщаться, отметили, как повезло ему с погодой.

— И все же я рад, что приехал, когда снег еще не растаял. Сочетание ясной погоды и снега бодрит, радует, — комментирует он. — А если говорить про Малые Корелы, то там такая акустика! На фоне живописных пейзажей она успокаивает. Снег отражает свет — это очень красиво. Еще для меня ваш город — это место, где развита в первую очередь лесопромышленность. Дерево — это благородный материал. За ним будущее. Он экологичный, красивый, практичный.

Аксель уже пообедал, мы спрашиваем, что он уже успел попробовать из местной кухни.

— Мы поели мезенскую семгу, оленину, а еще… пельмени с медвежатиной! — Тут Аксель смеется. — Последнее угощение — это, скорее, эксперимент.

Гость Архангельска отметил, что у него родной город ассоциируется с ароматом розовых садов

«Могу влюбиться в человека с ужасными духами»

Наш новый знакомый из Парижа считает, что духи подчеркивают индивидуальность и даже могут сообщить о темпераменте.

— Только представьте, если человек, который носит восточный пряный аромат вдруг резко сменит его на легкий. Это заметят все! И духи, как наряды, идут одним, а другим — нет. Все это проявляется благодаря языку тела. Но я никогда не буду судить о людях по духам. Я всегда сначала узнаю человека, и только потом обращаю внимание на то, что он любит, что ему симпатично.

— То есть вы могли бы влюбиться в человека с ужасным парфюмом?

— Конечно, у меня был бы повод переосмыслить магию ароматов.

«Мне было бы жаль потерять с вами связь»

Мы спросили Акселя, может ли ситуация в мире повлиять на его дружбу с людьми из России, он сразу дал отрицательный ответ.

— Конечно же, нет. Это совсем разные миры. Мы парфюмеры, а не политики, у нас не может быть конфликтов. Жаль, если эти дружеские и партнерские отношения когда-нибудь пострадают от политических и экономических установок. Ведь я говорю не только о коммерческом крахе с разных сторон, я говорю о связи, которая сегодня крепка и честна. Простые люди не создают мировые конфликты, и мы, и вы не влияем на глобальные решения. Но зато мы выбираем, с кем общаться — это очень здорово, когда у тебя есть друг в другой стране.