Процедуры, которые стоит пробовать в молодости

Самостоятельный уход за кожей важен, но даже регулярные чистки и питательные маски не приблизят тебя к эффекту, который можно получить от профессиональных косметических процедур. Один из самых простых и действенных методов обновить кожу без хирургического вмешательства — инъекции специальных препаратов. Я подобрала несколько косметических процедур, которые стоит попробовать, пока ты молода.

1. Контурная пластика

Контурная пластика — метод коррекции черт лица с помощью введения под кожу специального препарата. Большой популярностью пользуются инъекции филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Это вещество наше тело вырабатывает самостоятельно, но с возрастом или под влиянием внешних факторов выработка гиалуроновой кислоты замедляется. Инъекции хорошо влияют на внутриклеточные процессы, снабжая кожу кислородом, активизируя выработку коллагеновых и эластиновых волокон, разглаживают и подтягивают контур лица. Со временем филлеры растворяются естественным образом, не оставляя следов. Это не только омолаживающая процедура. Контурная пластика поможет уменьшить глубокую от природы носогубную складку или заострить скулы. Также инъекции филлерами используют, чтобы придать объем и четкий контур тонким ассиметричным губам. Эффект от процедуры длится около полугода, хотя может держаться и дольше в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

2. Ботокс

Еще один популярный препарат для борьбы с морщинами — ботокс. Если гиалуроновые филлеры работают как наполнители, у этого препарата другой принцип действия. Ботокс прерывает передачу импульса от нервов к мышечным волокнам, благодаря чему мышца расслабляется и морщины разглаживаются. Ботокс можно использовать для устранения межбровных морщин, «гусиных лапок» вокруг глаз, морщин на лбу и выраженных складок в районе носогубного треугольника. Это одна из самых эффективных процедур, результат будет заметен сразу. Действует ботокс так же около полугода. Инъекции ботокса используют и для лечения некоторых заболеваний, например, гипергидроза — повышенной потливости. Несколько уколов в подмышечную зону парализуют работу потовых желез. Плюс такой процедуры в том, что ботокс не губит мышечные или нервные клетки, а лишь блокирует их. Он действует локально и не влияет на потоотделение всего организма.

3. Биоревитализация

Дословно «биоревитализация» означает «биооживление». Эта методика помогает восстановить тонус, эластичность и здоровый цвет кожи, замедляя старение. Делая процедуру регулярно с молодого возраста, ты еще долго не задумаешься о разглаживании морщин. Биоревитализация тоже представляет собой введение под кожу инъекций гиалуроновой кислоты. В результате восстанавливается водный баланс, а клетки получают идеальные условия для жизнедеятельности. Эта методика заметно улучшает внешний вид кожи и восстанавливает ее внутреннюю структуру. Эффект от курса биоревитализации сохранится в течение полугода.

4. PRP

Эту процедуру также называют плазмолифтингом. Она активизирует естественное омоложение тканей за счет активизации внутренних ресурсов организма. В основе PRP-терапии введение под кожу собственной крови пациента. Специалист берет кровь, пропускает ее через специальную центрифугу для освобождения от эритроцитов и тромбоцитов и делает инъекции в кожу лица. Главное преимущество плазмолифтинга — безопасность, он не может вызвать аллергию, так как в основе сыворотка из собственной крови пациента. Он замедляет старение, провисание кожи и повышает ее сопротивляемость внешним раздражителям. Кроме того, такая терапия активизирует быструю клеточную регенерацию, поэтому хорошо подходит для заживления кожи.