Макияж в 40+: какие уловки помогут выглядеть моложе?

Безупречный макияж ассоциируется прежде всего с аккуратностью. Есть ряд условий для женщин после 40 лет, при которых внешний вид будет ухоженным.

Тщательно создать тон Макияж после 40 лет, который молодит, предполагает создание идеального и ровного тона кожи лица. Первой в очереди на успешное решение этой задачи стоит область вокруг глаз. Темные круги, мешки хорошо маскируются консилером. Корректор зеленоватого и желтоватого оттенков идеально справляются с покраснениями и выделяющимися сосудами.

Тональный крем должен быть с легкой текстурой, желательно на тон светлее естественного оттенка кожи. Пара штрихов с помощью хайлайтера на верхней области скул подсветят лицо.

Здоровый румянец идет абсолютно всем, поэтому уместно нанести румяна на скулы в качестве завершающего штриха. Они сделают лицо здоровым.

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Ширина бровей вне зависимости от моды должна быть естественной. Если переусердствовать при выщипывании, облик становится комичным. А толстые густые брови визуально добавят несколько лет.

Для создания выразительного взгляда нужно исключить черный карандаш. Макияж после 40 лет подразумевает серо-коричневую гамму, на тон темнее естественного цвета — эти оттенки идеально подчеркнут брови. При этом важно помнить о растушевке каждого штриха: четкие границы огрубляют черты лица, тогда как плавные переходы придают свежести.

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При выборе теней основное правило гласит: никакого перламутра и блеска. Безупречность лицу придадут светлые оттенки пастельной гаммы: оливковый, персиковый, бежевый с матовой текстурой. Ресницы требуют естественности, поэтому нужно забыть о густоте туши, особенно при прокраске ресниц на нижнем веке. Умеренная яркость будет уместна лишь в использовании хайлайтера. Тонкая линия мягкого света под бровями и капля во внутренних уголках глаз освежат лицо и сделают его скульптурным.

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Обязательны растушевка линий и плавность переходов. Ярко-красный тон или четкий контур дадут противоположный желаемому эффект. Многослойность в нанесении также неприемлема. Теплая, близкая к нейтральной цветовая палитра подарит образу нежность и свежесть.

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