Ещё
Что в составе: тушь Lux Visage XXL
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что в составе: тушь Lux Visage XXL 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Задача туши — сделать взгляд более выразительным, а ресницы — темнее, толще и длиннее. Основу туши, как правило, составляют воска и структурообразователи, пигменты, загустители, эмульгаторы и растворитель (водный или неводный). Независимый визажист Анжелика Баклага раскрывает состав легендарной туши.
Различают два типа туши: первый тип — тушь смывается водой, потом, слезами, но не сразу, имея определенную устойчивость к размазыванию. Это классическая эмульсия, которая содержит воска, пигменты и т.д., воду в качестве основного растворителя. Второй тип туши — полностью водостойкая, не размазывается и не смывается водой, потом или слезами.
Прочитаем этикетку недорогого средства от белорусского производителя Lux Visage XXL. Тушь относится к первому типу — это эмульсия.
В составе ­— воска (синтетический пчелиный воск, парафин, карнаубский воск), которые совместно со структурообразователями (стеариновая кислота, пальмитиновая кислота) будут давать плотную, кремообразную массу.
Загуститель гидроксиэтилцеллюлоза будет поддерживать массу, придавая ей пластичность, а еще данный компонент утолщает ресницу. Пленкообразователь ВП/эйкозин сополимер будет придавать относительную водоустойчивость. Глицерил стеарат в качестве эмульгатора создаст стабильную эмульсию. Различные растворители (бутиленгликоль, полибутен) способствуют распределению пигмента в массе средства.
Активная составляющая средства — экстракт акации и экстракт риса — находятся больше для маркетинга, сложно представить, каким образом они «помогают» в уходе за ресницами, а вот пантенол будет ухаживать и увлажнять.
Консервация в данном продукте «тяжелая» (феноксиэтанол, метилпарабен, пропилпарабен). Хоть она допустима/разрешена в средствах «для глаз», данную консервацию можно отнести к минусам данной туши.
Состав данной туши базовый, беден с точки зрения функционального и пигментного наполнения. Она не сможет в полной мере удовлетворить такие качества, как удобное распределение, стойкость, быстрота высыхания, насыщенность цвета.
BeautyHack.ru: последние новости
С какими средствами загорать этим летом? Свежа как роза: 14 отличных тоников (и тонеров) с цветочными экстрактами Что случилось со средством-легендой Benefit?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подделывают яйца19
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги80
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню3
Что мужчины считают ужасно сексуальным12
Чем женская жестокость отличается от мужской11
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение