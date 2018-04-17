Что в составе: тушь Lux Visage XXL

Задача туши — сделать взгляд более выразительным, а ресницы — темнее, толще и длиннее. Основу туши, как правило, составляют воска и структурообразователи, пигменты, загустители, эмульгаторы и растворитель (водный или неводный). Независимый визажист Анжелика Баклага раскрывает состав легендарной туши.

Различают два типа туши: первый тип — тушь смывается водой, потом, слезами, но не сразу, имея определенную устойчивость к размазыванию. Это классическая эмульсия, которая содержит воска, пигменты и т.д., воду в качестве основного растворителя. Второй тип туши — полностью водостойкая, не размазывается и не смывается водой, потом или слезами.

Прочитаем этикетку недорогого средства от белорусского производителя Lux Visage XXL. Тушь относится к первому типу — это эмульсия.

В составе ­— воска (синтетический пчелиный воск, парафин, карнаубский воск), которые совместно со структурообразователями (стеариновая кислота, пальмитиновая кислота) будут давать плотную, кремообразную массу.

Загуститель гидроксиэтилцеллюлоза будет поддерживать массу, придавая ей пластичность, а еще данный компонент утолщает ресницу. Пленкообразователь ВП/эйкозин сополимер будет придавать относительную водоустойчивость. Глицерил стеарат в качестве эмульгатора создаст стабильную эмульсию. Различные растворители (бутиленгликоль, полибутен) способствуют распределению пигмента в массе средства.

Активная составляющая средства — экстракт акации и экстракт риса — находятся больше для маркетинга, сложно представить, каким образом они «помогают» в уходе за ресницами, а вот пантенол будет ухаживать и увлажнять.

Консервация в данном продукте «тяжелая» (феноксиэтанол, метилпарабен, пропилпарабен). Хоть она допустима/разрешена в средствах «для глаз», данную консервацию можно отнести к минусам данной туши.

Состав данной туши базовый, беден с точки зрения функционального и пигментного наполнения. Она не сможет в полной мере удовлетворить такие качества, как удобное распределение, стойкость, быстрота высыхания, насыщенность цвета.