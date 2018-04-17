Мейкап-баттл: Светлана Ходченкова VS Кристина Асмус. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше 

Светлана Ходченкова, которая сейчас снимается в спортивной драме «На острие» в роли фехтовальщицы, сделала легкий макияж глаз: прокрасила межресничное пространство коричневым карандашом, растушевав его к внешнему уголку глаза. Во внутренний нанесла светлые перламутровые тени, а на подвижное веко — бежевые сатиновые. Брови расчесала и уложила, прокрасив их карандашом на тон светлее натурального оттенка волос. Актриса выбрала матовый тональный крем, освежила кожу лица персиковыми румянами и дополнила образ нежным полупрозрачным блеском для губ. Получился весенний освежающий мейкап.
Кристина Асмус, которая недавно отпраздновала свое тридцатилетие, сделала похожий макияж с акцентом на глаза. Она нарисовала черные тонкие стрелки и подчеркнула брови, сдалав их чуть темнее, чем цвет волос. Кристина выбрала тональную основу с естественным чуть влажным финишем, а на губы нанесла прозрачный бальзам. Получился универсальный лаконичный мейкап, который отлично подойдет и для повседневной жизни, и для вечернего мероприятия.