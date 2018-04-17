Дженнифер Лоуренс гуляет по улице в пижаме и тапках

Отсутствие макияжа и грязные волосы дополняли картину.

С личной жизнью у 27-летней Дженнифер Лоуренс пока не складывается. Пару лет американская актриса встречалась со своим партнером по фильму «Люди Икс» Николасом Холтом . Затем после долгого перерыва начала отношения с режиссером Дарреном Аронофски . Но и с ним роман был недолгим — пара встречалась чуть больше года.

Детей у Дженнифер пока тоже нет. Поэтому всю любовь актриса тратит на собачку Пиппи, которая обожает свою хозяйку в любом ее виде. Даже лохматую и в мятой пижаме — такой накануне увидели голливудскую актрису простые жители Нью-Йорка.

Забыв о звездном статусе, Лоуренс разгуливала по улице без макияжа, с растрепанной прической и в домашних тапочках. А любимица Пиппа бегала неподалеку. Когда же собачка сделала все свои дела, оскароносная актриса достала из кармана бумажный пакет и без капли стеснения убрала за питомцем — отличный пример для собаководов.

Пиппа — вечная спутница актрисы. Лоуренс носит собаку повсюду, берет ее в рабочие поездки и на отдых. Благо, размеры питомца позволяют.

Дженнифер так бережно относится к своей собаке, что однажды даже обхамила одного из журналистов, который пытался погладить Пиппу. Дело было в аэропорту Лос-Анджелеса. Актриса шла к машине, ведя Пиппу на поводке. Когда собачка потянулась к одному из папарацци, тот решил погладить Пиппу в ответ. Но не тут-то было: разъяренная актриса отправила фотографа куда подальше и скрылась в машине в обнимку с питомцем.

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