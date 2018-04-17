10 лайфхаков нанесения теней для идеального макияжа глаз

Праймер

Главное правило — использование праймера под тени. Не важно какого ценового сегмента продукт вы используете, любым теням нужна стойкая подложка. С базой под тени цвет будет проявляться в полную силу, а стойкость будет радовать вас целый день.

Сначала — глаза

Дабы избежать осыпания теней, наносите их до тонального или пудрового средства (если мы используем сухие текстуры). Другими словами, сначала мы делаем макияж глаз, а уже потом переходим к лицу.

Рисуем руками

Если вы любите кремовые тени, лучше наносить их подушечками пальцев. Под теплотой рук кремовая или муссовая текстура будет лучше растушевываться, а так же отдавать цвет в отличии от нанесения кистью.

Комбинируем

Стойкие кремовые тени могут служить отличной цветной базой под сухие тени.

Вспоминаем уроки рисования

Соблюдайте правило света и тени. Все, что уходить в тень, мы затемняем, а места, куда естественным образом попадает свет, мы высветляем, остальное остается полутенью.

Выбрасываем аппликатор

Забудьте о нанесении теней аппликатором, который прилагается к палетке. С его помощью очень трудно сделать правильную тушевку.

Не забываем про карандаш

Всегда прорабатывайте межресничное пространство черным или темно-коричневым карандашом, когда пользуетесь тенями или просто окрашиваете ресницы. Контрастные линии лучше оттеняют цвет глаз и цвет теней.

Инвестируем в палетки

При выборе теней отдавайте предпочтение готовым палеткам, в которых обязательно присутствуют матовые серо-коричневые или коричневые тени. Они отлично подходят для растушевки пигментов.

Меньше шиммера

Никогда не используйте тени с крупным шиммером на каждый день — он может осыпаться и тем самым придавать несвоевременную усталость взгляду.

Консилер на подхвате

Если вы немного оплошали с нанесением теней, не спешите убирать излишки ватной палочкой. Воспользуйтесь консилером, он мягче скорректирует дефекты.