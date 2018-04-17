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В медцентре Щукина открылось новое подразделение
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В медцентре Щукина открылось новое подразделение 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, открылось новое подразделение — Центр эстетической реабилитации и кожной патологии.
— Возглавила центр заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии института последипломного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Елена Липова. Центр оснащен современным оборудованием для диагностических и лечебных процедур, направленных на комплексное восстановление кожных покровов, а также коррекцию возрастных изменений кожи лица и тела, — отметили в пресс-службе медцентра имени Бурназяна.
Помимо аппаратной косметологии и инвазивных косметологических процедур в центре занимаются комплексным лечением урогенитальных инфекций, проблем гинекологической сферы и коррекцией дефектов кожи различного происхождения, в том числе
послеоперационных. Совместно со специалистами смежных медицинских специальностей врачи центра разрабатывают персонифицированные комплексные лечебные программы, используя в своей работе инновационные биомедицинские технологии.
Центр эстетической реабилитации и кожной патологии располагается по адресу ул. Маршала Новикова, д. 23. (ео)
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