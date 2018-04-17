Гид по выставке INTERCHARM Professional

Ежегодно в мире проходят сотни выставок, посвященных косметике, косметологии и новинкам в этой области. Единственным равным по масштабу аналогичным зарубежным выставкам является проект INTERCHARM Professional. 25-27 апреля в Крокус Экспо (Москва) состоится ежегодная Международная выставка профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты.

Зачем стоит идти на выставку?

ЧТО НАЙТИ?

Хай-тек красота и beauty-гаджеты для личного использования

Если вы любите экономить время и деньги на салонных процедурах и с радостью делаете уход дома, весенний INTERCHARM Professional собрал на площадке компактных помощников и даже высокие технологии для этого.

Прогуляться по выставке и найти полезные beauty-гаджеты можно как в зале № 14 (парикмахерское дело, ногтевой сервис), так и в зале № 15 (косметология, оборудование, мебель и услуги для салонов и студий красоты).

партнерский материал

Одной из необычных новинок выставки станет косметологический ДНК-тест MyGenetics на стенде Национального центра генетических исследований (15D50). Результаты теста раскроют информацию об увлажненности и эластичности кожи, склонности к воспалениям, реакции кожи на солнце и сладкие продукты, потребность в витаминах и антиоксидантах. На основе результатов ДНК-теста составляются персональные рекомендации по работе с проблемной зоной и персональные anti-age программы.

Портативные анализаторы влажности кожи, приборы для обработки кожи вокруг глаз, кожи лица, зоны декольте можно будет найти и у BIO-STAR (15A45).

У Чиос (15A06) будет представлен компактный и доступный прибор по уходу за кожей лица Аврора СН-016. C его помощью можно провести ультразвуковой пилинг и устранить ороговевшую кожу, неровный цвет лица, уменьшить пигментные пятна, веснушки дома. На стенде TRILOGIC (15A09), кроме лосьонов, снижающих выпадение волос, можно найти лечебные лазерные расчески.

Биодобавки, ароматерапия и косметика для спорта

Если вы давно хотели обновить свою косметичку для спортзала, подобрать биодобавки и витамины, INTERCHARM Professional — идеальное место для этого.

Марка KWC известна как производитель качественных биодобавок из Японии. На стенде 15A46 она представит свои бьюти-бестселлеры — морской растворимый коллаген и гиалуроновую кислоту в капсулах для омоложения как кожи, так и всего организма.

У DAIGO (стенд 15G28) будет представлен ассортимент экстрактов брожения молочнокислых бактерий — органических продуктов для восстановления защитной микрофлоры кишечника человека и коррекции веса.

На стенде Dr.Apelt (15E20) впервые в России будет представлен витаминный комплекс Flavera c пептидами коллагена, витамином С и чистейшей гиалуроновой кислотой против старения кожи.

Обычно специалисты не рекомендуют пользоваться парфюмерией при занятии спортом, но средства FITNESSENCE меняют эти представления. Аромат, способствующий выносливости, вполне можно отнести к категории унисекс и может понравиться как активным девушкам, так и их бойфрендам.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

INTERCHARM Professional, как праздник красоты, известен многочисленными мастер-классами, которые проходят нон-стоп все дни выставки. Стать участником бьюти-процедуры, понаблюдать за процессом создания креативной укладки или, если у вас крепкие нервы — процедуры инъекции ботокса — здесь возможно всё на любой вкус!

партнерский материал

На стенде Spaland International (15D09) будет проводиться аппаратная процедура для лица HydraFacial MD® по предварительной записи.

Увидеть процесс создания вечерней укладки от чемпионки России по визажу, а также бесплатный мастер-класс по макияжу для фотосессий можно на стенде Cinecitta make up (14G25).VIPLASHES (14C02) поделятся со зрителями мастер-класса магией объемного наращивания ресниц.

На мастер-классе Nail Best (14G02) по экспресс-френчу можно наконец-то научиться самостоятельно делать французское покрытие для ногтей.

У Aroma Jazz (15A32) вас ждёт серия мастер-классов по массажу лица и тела, а также большой выбор массажный масел с разными ароматами.

Марка THALGO, доступная для покупки в розничных магазинах, в рамках выставки будет проводить мастер-классы по процедурам для разглаживания первых морщин.

ПРОБУЙТЕ НОВИНКИ ПЕРВЫМИ!

Ни один праздник не обходится без подарков. И на INTERCHARM Professional косметический шопинг всегда сопровождается приятными сюрпризами от участников.

партнерский материал

Творческая мастерская Беатриче (15F12) будут дарить израильские тканевые маски из натурального бамбука, пропитанные порошком древесного угля.

Эксклюзивный дистрибьютор средств по уходу за кожей и волосами из Таиланда SABAI THAI AUTHENTIC THAI SPA подарит натуральную зубную пасту каждому покупателю органической косметики.

Косметика «Доктор Киров» дарит три продукта при покупке двух гиалуроновых гелей с пептидами и витаминами.

Официальным напитком INTERCHARM Professional выступит "Шишкин лес", которая обеспечит всех посетителей выставки чистой питьевой водой во время насыщенного бьюти-забега.

Билеты на INTERCHARM Professional со скидкой еще доступны на сайте!